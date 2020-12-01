Практика продажи автомобилей "по доверенности" или "по техпаспорту" очень распространена в Украине. Иногда это приводит к неприятным ситуациям и даже к судебным тяжбам. Для примера расскажем о деле, точку в котором недавно поставил Верховный Суд.

Верховный Суд разъяснил правовые последствия отмены доверенности на отчуждение автомобиля.

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Истец выдал соответчикам доверенность, которой уполномочил их сдать в аренду, обменять, продать принадлежащий ему на праве собственности автомобиль. Впоследствии он отменил доверенность. На время обращения в суд владельцу было известно, что автомобиль находится во владении третьего лица, которое отказывается вернуть его владельцу.

Местный суд истребовал автомобиль у лица и вернул его владельцу. Однако апелляционный отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска, поскольку владельцу автомобиля не было сообщено об отмене доверенности, а потому он является добросовестным владельцем на основании действующей доверенности. Апелляционный суд установил, что владелец не приобрел права собственности на спорный автомобиль, однако в пределах действия доверенности имеет право им владеть.

Верховный Суд в составе коллегии судей третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, приведя такое правовое обоснование.

Выдача доверенности на владение, пользование и распоряжение транспортным средством без заключения договора его купли-продажи не считается заключенным в соответствии с законом договором и не является основанием для приобретения права собственности на транспортное средство лицом, которое эту доверенность получило.

Апелляционный суд пришел к правильному выводу, что владелец не приобрел права собственности на спорный автомобиль на основании устных договоренностей о его купле-продаже с представителем истца по доверенности. Однако Верховный Суд не согласился с его выводом о добросовестности приобретения владельцем автомобиля по следующим основаниям.

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Истец на основании доверенности передал соответчикам спорный автомобиль и свидетельство о регистрации транспортного средства.

На основании устных договоренностей о купле-продаже автомобиля одно из доверенных лиц передало автомобиль и свидетельство о его регистрации третьему лицу, которое уплатило за это средства, однако не перерегистрировало транспортное средство на свое имя.

Истец отменил доверенность на распоряжение автомобилем, о чем нотариус известил доверенных лиц и всех, кого это касается.

Поскольку третье лицо приобрело спорный автомобиль на основании устных договоренностей о его купле-продаже с представителем истца по доверенности, то оно является недобросовестным приобретателем.

Момент отмены доверенности и момент утраты ею силы для представителя и третьих лиц не совпадают. Отменена доверенность теряет силу для представителя и третьих лиц с момента наступления первого из событий: либо когда представитель узнал или мог узнать об отмене доверенности; когда третье лицо узнало или могло узнать, что действие доверенности прекратилось.

Третье лицо, в распоряжении которого наконец оказался спорный автомобиль, который просил истребовать истец, при рассмотрении дела в суде первой инстанции, отметило, что в 2018 году от сотрудников полиции оно узнало о наложении ареста на автомобиль и запрете его перерегистрации.

Таким образом, истец выполнил требования ст. 249 ГК Украины, а всем ответчикам было известно об отмене доверенности, в связи с чем она утратила силу как для представителя доверителя, так и для третьей стороны, а вывод суда апелляционной инстанции о действии доверенности в отношении владельца является неправильным.