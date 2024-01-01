Українці утилізують ВАЗи, Porsche та Tesla

Вибракування — остання документальна операція, яка відбувається у житті автомобіля. Після цього етапу транспортний засіб більше не може бути зареєстрований знову та повернутися до експлуатації. Тобто варіант, фактично, залишається один — на утилізацію, або на переплавку металевої частини конструкції.

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Впродовж минулого року сумарно було вибракувано (за даними ГСЦ МВС) 33,5 тис. транспортних засобів. І це рекорд — так заповзято від своїх машин українці ще не позбавлялись ніколи. Для порівняння, у 2023 році було списано 20,7 тис. ТЗ, у 2022 — 12,8 тис. Швидше за все. головною причиною такого сумного рекорду були знищення машин війною та нові правила мобілізації.

Ось список та кількість окремих типів ТЗ, які назавжди покинули наші дороги торік:

Легкові — 24 885 шт.

Вантажні — 5 568 шт.

Автобуси — 953 шт.

Мотоцикли — 909 шт.

Причепи — 525 шт.

Напівпричепи — 439 шт.

Мопеди — 203 шт.

Спеціалізовані — 5 шт.

Квадроцикли — 5 шт.

Трицикли — 4 шт.

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Динаміка щодо частоти звернень за цією операцією до ТСЦ МВС теоретично мала б бути рівною з місяця в місяць, зі звичайними природними або сезонними коливаннями кількості. Але так не сталося торік — через зміну правил мобілізації транспорту у приватних власників (коли є більше одного авто — його можуть вилучити на оборонні потреби) чимало автовласників почали шукати документи на закинуті машини, та знімати їх з обліку, щоб не мати на собі забагато зареєстрованих авто.

До стандартних причин вибракування відносяться старіння машини та серйозне пошкодження в ДТП. На жаль, внаслідок ворожих ударів чимало авто знищено безповоротно.

Ще одна причина — колись продані «за довіреністю» чи «передачею техпаспорта» автомобілі, контакти до фактичних власників були втрачені (або їх не бажали переоформити на себе). Дехто подавав на вибракування і такі ТЗ, не маючи бажання на собі перевірити дію нових правил мобілізації. Загалом це пояснює не лише пікові ділянки на наступній діаграмі, а ще й рекордну кількість вибракуваних.

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Динаміка вибракування ТЗ у 2024 р.

Обсяги звернень за вибракуванням ТЗ за регіонами корелюється з активністю авторинку та локальним насиченням парку транспортом. Найбільше на вибракування було подано заяв у Київській області — 2 884. Друге місце у цьому заліку посіла столиця з підсумком 2 707 списаних назавжди ТЗ. Третій результат показали автомобілісти Дніпропетровської області, які здали номери 2 537 машин.

Вибракування ТЗ у 2024 р. за областями

Рейтинг моделей очолює «копійка» — ВАЗ 2101. Модель, виробництво якої почалося ще у 1970 році, а середній вік екземплярів, що ще досі на ходу, складає 45 років. Зважаючи на те, що середній вік «одиничок» які пішли на вибракування склав 46 років, тим що ще намагаються їздити, залишилось недовго. За минулий рік авто цієї моделі сказали 1666 разів «давай, бувай!».

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Друге місце за кількістю поповнень баз приймання металолому зайняла «шістка» ВАЗ 2106 з підсумком 1645 шт. Хоч модель ніби й новіша, виробляти її почали у 1976 році, лише неповних 50 років тому, а середній вік «живих» машин становить 36 років, різниця між тими, що активно списувались тут теж не надто контрастна — вибракувані мали в середньому по 38 років, що теж натякає на те, що найближчими роками прокат для металевих огорож, водопровідні труби та пакування для консервації активно виготовлятимуть з переплавлених «шісток» — свого часу (до відкриття «залізної завіси») мало не флагмана на території тодішнього союзу.

Не дає засумувати лідерам ще один представник «класичного» сімейства ВАЗів, модель 2107. Таких «в останню путь» було відправлено 1278 шт. Зрештою, більшість моделей у цьому списку — продукція волзького автозаводу, за винятком Daewoo Lanos, «ЗАЗ-Таврія», «ГАЗель» та «Москвіч-2140».

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Загалом середній вік вибракуваних легковиків склав 30 років, вантажівок — 29. Оскільки вибраковувати машини можуть не лише через повне вичерпання ресурсу й старість, а і через, наприклад, повне знищення в ДТП, до переліку списаних можуть потрапляти й не надто старі преміальні авто. Торік з таких було вибракувано 1 Maserati, 1 Aston Martin, 2 Bentley, 2 Rolls-Royce, 14 Porsche та 22 Tesla.