Polestar предоставляет владельцам Tesla скидки в размере 20 тысяч долларов

Таким образом автопроизводитель стремится поощрить клиентов от электромобилей Tesla. Покупатели смогут получить стимулы до 20 000 долларов от финальной стоимости авто после того, как возьмут Polestar 3 в аренду.

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Любой в США, кто сейчас владеет или арендует Tesla, может получить право на скидки, предоставив Polestar регистрационные или страховые документы, в которых указано VIN-код, имя, адрес и срок аренды.

Похоже, что предложения предлагаются для всего модельного ряда Polestar 3, но доступность различных вариантов зависит от того, где живут покупателей. Стоимость Polestar 3 2025 года начинается с 68 900 долларов за модель начального уровня Long Range Single Motor, что имеет запас хода в 563 км и мощность в 299 лошадиных сил.

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В то же время стоимость модели Long Range Dual Motor, которая была базовой версией в 2024 году, начинается от 74 800 долларов, а Polestar 3 с пакетом Performance стоит уже от 80 800 долларов.