Подержанные Tesla дешевеют значительно быстрее других авто

Спрос на подержанные Tesla падает с лета прошлого года из-за увеличения запасов и появления на рынке подержанных электромобилей других брендов, сообщает Укравтопром со ссылкой на CNN.

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За последний месяц количество поисковых запросов на подержанные Tesla в США уменьшилось на 16%, тогда как спрос на другие подержанные электромобили увеличился.

CarGurus обнаружил, что цены на подержанные Tesla падают более чем вдвое быстрее, чем средняя цена на подержанные авто.

Хуже всего ситуация с Cybertruck, его стоимость перепродажи оказалась на 58% ниже начальной цены. Одной из главных причин угасания ажиотажа вокруг Tesla является усиление конкуренции.

Сейчас на американском рынке насчитывается 76 подержанных моделей электромобилей, по сравнению с 58 в прошлом году.

Также, говорят эксперты, рынок подержанных авто следует за рынком новых авто, где Tesla также инициировала снижение цен.