Китайські електромобілі витіснили Tesla у Європі

Як повідомляє Carscoops, на початку 2024 року європейський підрозділ Tesla був одним з найпопулярніших брендів електромобілів в регіоні, проте свіжі дані свідчать про те, що становище американського автовиробника погіршується.

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Дані Jato Dynamics показують, що Tesla продала 15 700 автомобілів у лютому 2025 року, порівняно з 28 100 одиницями за аналогічний період 2024 року. Це значне падіння на 44%. Водночас загальний ринок електромобілів в ЄС зріс на 26 відсотків до 164 100 одиниць.

Tesla Model Y Juniper

Найбільше зростання продемонстрували китайські бренди, які загалом продали 19 800 одиниць. Погані показники Tesla скоротили її ринкову частку до 9,6 відсотка, що є найгіршим показником за лютий за останні п’ять років, а ринкова частка автовиробника з початку року знизилася з 18,4 до 7,7 відсотка порівняно з показниками 2024 року.

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Одним із часткових пояснень цьому є поява оновленої Model Y яка була представлена в січні цього року, але не відразу була доступна в Європі. Цілком природно, що покупці захочуть дочекатися нового позашляховика. Проте, наразі невідомо чи стабілізує становище компанії вихід нової версії кросовера на ринок.

Polestar 3

Китайські бренди лише посилюють своє становище. Найпопулярнішим бредом залишається BYD, продажі якого зросли на 94% до 4436 екземплярів. Далі йде Polestar з 84% й 2405 проданими автомобілями, тоді як трійку лідерів замикає XPeng з 1034 одиницями, що на 259 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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Але, найефективнішим брендом з точки зору продажів електромобілів був Volkswagen, кількість реєстрацій якого зросла на 180 відсотків до 19 600 одиниць. Кросовер ID.4 німецького бренду став третім найбільш продаваним електромобілем після Model 3 і Model Y, а ID.7 і ID.3 опинилися на п’ятому та шостому місцях. Проміжне місце між ними посів Renault 5, що здобув звання “Автомобіль року”.