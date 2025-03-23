LiDAR проти камер: як автопілот реагує на фейкову стіну на дорозі

Як повідомляє Electrek, метою ютубера було перевірити, чи можуть автомобілі реагувати на дитину на дорозі за шести обставин: коли дитина стоїть чи вибігає на дорогу, в туман, дощ, за яскравого світла, або коли вона стоїть за паперовою стіною з зображенням дороги.

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П’ять тестів дають потенційно значущі результати щодо взаємодії систем автопілоту з об’єктами навколишнього світу, тоді як шостий був придуманий просто для розваги. В результаті тестування було виявлено, що датчики LiDAR впорались абсолютно з усіма випробуваннями, тоді як автопілот Tesla, що покладається виключно на роботу камер, зміг виявити дитину лише у перших двох та п’ятому тесті.

Таким чином, ці результати відповідають технічним обмеженням камер порівняно з LiDAR. Оскільки камери пасивні, а LiDAR активний (посилає лазерні імпульси для відбиття об’єктів), він здатний “бачити крізь” певні речі, як от паперову стіну.

Використання LiDAR є фундаментальною відмінністю між підходом Tesla та інших автовиробників. Більшість компаній використовують гібридний підхід із поєднанням камер, LiDAR, а також радарів та ультразвукових датчиків. Водночас американський автовиробник покладається лише на камери.

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Насправді ранні автомобілі Tesla мали радар (не LiDAR) на додаток до камер, проте генеральний директор Ілон Маск наказав інженерам видалити його, оскільки він вважає, що якщо люди можуть їздити покладаючись на зір, камери повинні робити те саме.

Попри це, тестування Робера викликало шквал дискусій, зокрема обурив власників Tesla. Як зазначає Carscoops, власник Tesla Кайл Пол виклав на власний YouTube-канал відео, в якому спростовує шостий тест з паперовою стіною. Однак, на відміну від Марка Робера, його автомобіль вже керувався не системою автопілоту, а системою самокерування Tesla FSD.

Він роздрукував власну стіну, яка виглядала так само як справжня дорога, й кілька разів під’їжджав до неї на своїй Model Y. У кожному тесті кросовер Tesla не бачив стіни, поки він не був буквально в декількох десятках сантиметрів від неї.

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Потім Пол змінив Model Y на Cybertruck для проведення того самого тесту. Цікаво, що пікап впорався з випробування на відмінно, зупиняючись самостійно щоразу, коли починав наближатися до стіни. Можливо, цей результат пов’язаний з тим, що Cybertruck має останню версію Tesla FSD під назвою HW4, тоді як Model Y 2022 року випуску оснащена ревізією HW3.