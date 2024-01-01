У Польщі вкрали танк Т-55

Варшавський випадок у Прушкові, що на околиці польської столиці, здивував. Там на вулиці Przejazdowa, 17 розміщена база приймання брухту. Саме звідти невідомі викрали радянський танк T-55. Про цей випадок повідомляє vitrina.pl.

Танк найсправжнісінький. Щоправда, кулемет на його башті був бутафорський, але муляж дуже правдоподібний. Все інше – повна ідентичність з оригіналом. Танк справедливо вважали візитною карткою металобази.

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Однак вночі 8 березня невідомі люди під'їхали до танка, завантажили його на трейлер й відвезли у невідомому напрямку. Вочевидь, сторож або спав після святкування жіночого свята непробудним сном або ж допомагав вантажити машину на трал. Про крадіжку заява у поліцію надійшла 11 березня. Розпочато розслідування під наглядом прокуратури.

Ось так не один рік стояв просто неба танк Т-55, але йому 8 березня "зробили ноги". Фото: сайт Vitrina.pl

Факт крадіжки танка підтвердила поліція Прушкова. Журналісти поспілкувалися зі співробітником, який припустив, що "танк могли відвезти до якогось музею".

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Тут слід зауважити, що в ніч з 9 на 10 березня на території цього ж пункту спалахнуло приміщення, що використовувалося як офіс пункту приймання брухту. Пов’язано це якось з крадіжкою чи ні – покаже слідство. Але збіг обставин дивний.

Нагадаємо, радянський середній танк Т-55 прийнятий на озброєння армії СРСР та країн Варшавського договору з 1958 року. Вироблявся з 1958 року по 1979 роки.

За цим парканом навіть краном з дороги танк не підняти через опору банера. Значить, хтось в середину впустив. Скриншот: Авто24, Google Maps

Як зазначено у Вікіпедії, танк Т-55 є першим у світі серійним танком, обладнаним автоматичною системою протиатомного захисту, здатним вести бойові дії в умовах застосування противником ядерної зброї. Вага танка 36 тонн.