Польська армія посилюється значною кількістю танків з Південної Кореї

Цей контракт підтвердив прагнення Польщі до зміцнення обороноздатності через проблеми регіональної безпеки. Новину поширив бельгійський спеціалізований ресурс Army Recognition, посилаючись на Korea JoongAng Daily від 9 березня 2025 року.

Там йдеться про те, що Південна Корея готується підписати значну оборонну угоду з Польщею, яка має намір додатково експортувати ще 180 основних бойових танків K2 Black Panther (Чорна пантера) вартістю приблизно 6,2 мільярда доларів.

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Підписання угоди очікується до квітня 2025 року. Це вже другий подібний документ після масштабного контракту на 12,4 мільярда доларів, укладеного у серпні 2022 року, згідно з яким Польща отримує від Південної Кореї першу партію зі 180 танків K2, 212 гаубиць K9 і 48 винищувачів FA-50.

Доставлення першої партії, запланована на найближчі роки, лише частина великого плану Польщі щодо "модернізації своїх військових сил у відповідь на зміну геополітичного середовища, зокрема на поточний конфлікт в Україні".

K2 Black Panther став одним із найуспішніших оборонних експортних товарів Південної Кореї, відомий своїми передовими технологіями та високопродуктивними можливостями. Бойова машина має високотехнологічну систему автоматичного заряджання, вдосконалену композитну броню та інтегровану цифрову систему керування вогнем.

Цей K2 Black Panther вважається одним із найдосконаліших основних бойових танків у світі. Перераховані вище функції дозволяють Black Panther підтримувати високу скорострільність і виняткову точність, що дає значні переваги на сучасному театрі бойових дій.

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K2 також оснащений гідропневматичною підвіскою, що забезпечує чудову мобільність на різноманітних місцевостях і дозволяє адаптуватися до різних бойових умов. Його двигун MTU MB-833 Ka-500 видає потужність 1500 к.с., що для 55 тонної машини більш ніж достатньо. Це приблизно 27,2 кінської сили на кожну тону ваги танка.

Завдяки цьому він по шосе мчить зі швидкістю 75 км/год. Пересічною місцевістю "Чорна пантера" розганяється до 50 км/год, що вважається однією з найпрудкіших танкових ходових у світі поза дорогами. Дальність ходу – 450 км.

Тут стоїть 120-мм гладкоствольна гармата (довжина 55 калібрів). Боєкомплект має 40 снарядів, 16 з них розміщуються в механізованому укладанні автомата заряджання, а ще 24 постріли – у спеціальних укладеннях в корпусі машини.