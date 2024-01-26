На війні трапляється різне. Одного разу по дорозі на фронт танк не пропустив легковий автомобіль. Важка броньована машина в ДТП практично не постраждала, а ось її механік-водій тепер повинен заплатити штраф.

Цю нетипову справу розглядав Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області. Підставою був протокол з Краматорського районного управління поліції ГУНП за ст. 124 (порушення Правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу про адміністративні правопорушення. Відповідачем по справі був механік-водій танка Т-64 Олексій С. Він наразі проходить службу в одному з бойових підрозділів ЗСУ.

Суд з’ясував, що "12 грудня 2023 року о 07 год. 10 хв. в м. Костянтинівка, на перехресті нерівнозначних доріг вул. Мінська та вул. Лермонтова водій танку Т-64, рухаючись по другорядній дорозі, не надав перевагу у русі автомобілю, який рухався головною дорогою, в результаті чого сталося зіткнення з автомобілем".

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Механік-водій у поясненні розповів, що отримав бойове завдання і їхав у супроводі легкового автомобіля у бік міста Часів Яр. Той рухався в попереду, минув перехрестя, на яке збирався виїхати водій танка.

Механік-водій зробив висновок, що до автомобіля на головній дорозі ще далеко і він встигне проскочити перехрестя. Не встиг.

Як повідомляє "Судово-юридична газета", в результаті ДТП "транспортні засоби отримали пошкодження. Завдано матеріальної шкоди. Травмованих немає".

Танк Т-64. Приблизно такий не надав дорогу легковику. Питання: на якій швидкості в місті рухався водій автомобіля, щоб не помітити таку машину… Фото: ДК "Укроборонпром"

Суд керувався пунктом 16.11 ПДР, де чітко сформульовано вимогу: на перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху.

Коментарі тут зайві. Танк як транспортна одиниця є повноправним учасником дорожнього руху, всі вимоги ПДР для його водія є чинні й обов’язкові до виконання. Механік-водій проігнорував вимогу, не пропустив автомобіль, що їхав головною дорогою, тому 11 січня 2024 року судом був визнаний винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП. На нього накладено адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме 850 грн.

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А ось від судового збору механіка-водія цим же рішенням було звільнено, оскільки військовослужбовці "під час виконання службових обов`язків, звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях".