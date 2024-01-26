На войне встречается разное. Однажды по дороге на фронт танк не пропустил легковой автомобиль. Тяжелая бронированная машина в ДТП практически не пострадала, а вот ее механик-водитель теперь должен заплатить штраф.

Это нетипичное дело рассматривал Константиновский горрайонный суд Донецкой области. Основанием являлся протокол из Краматорского районного управления полиции ГУНП по ст. 124 (нарушение Правил дорожного движения, что повлекло повреждение транспортных средств) Кодекса об административных правонарушениях. Ответчиком по делу был механик-водитель танка Т-64 Алексей С. Он проходит службу в одном из боевых подразделений ВСУ.

Суд выяснил, что "12 декабря 2023 в 07 час. 10 мин. в г. Константиновка, на перекрестке неравнозначных дорог ул. Минская и ул. Лермонтова водитель танка Т-64, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение с автомобилем".

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Механик-водитель в объяснении рассказал, что получил боевую задачу и ехал в сопровождении легкового автомобиля в сторону города Часов Яр. Тот двигался впереди, прошел перекресток, на которое собирался выехать водитель танка.

Механик-водитель заключил, что до автомобиля на главной дороге еще далеко и он успеет проскочить перекресток. Не успел.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета", в результате ДТП "транспортные средства получили повреждения. Нанесен материальный ущерб. Травмированных нет".

Танк Т-64. Приблизительно такой не предоставил дорогую легковушку. Вопрос: на какой скорости в городе двигался водитель автомобиля, чтобы не заметить такую машину… Фото: ДК "Укроборонпром"

Суд руководствовался пунктом 16.11 ПДД, где четко сформулировано требование: на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, что движется по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, которые приближаются к перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их последующего движения.

Комментарии здесь лишние. Танк как транспортная единица является полноправным участником дорожного движения, все требования ПДД для его водителя действуют и обязательны к выполнению. Механик-водитель проигнорировал требование, не пропустил автомобиль, что ехал по главной дороге, поэтому 11 января 2024 года судом был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП. На него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей., а именно 850 грн.

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А вот от судебного сбора механика-водителя этим же решением было уволено, поскольку военнослужащие "при исполнении служебных обязанностей, освобождаются от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях".