Новий російський танк Т-90С в повному спорядженні затрофеїли українські військові

Торік "Кочівник" (ko4evnik) з трофейного телефону заталефонував до директора російського виробника танків “Уралвагонзавод”. Тоді він поскаржився на виробничі та конструкторські недоліки модернізованих танків Т-72 Б3M 2021 року випуску, що надходять на озброєння бронегрупи "К2" 54-ї бригади. Мовляв, ви там "підкрутіть хвости" підлеглим, а то брак гонять, воювати на таких машинах неможливо.

Редакція Авто24 писала про цей випадок рівно рік тому. Тоді керівник найпотужнішого концерну ВПК РФ пообіцяв виправити недоліки.

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Директор, звичайно, не здогадувався, що згадані танки давно затрофеїли українські воїни, а бронегрупа "К2" 54-ї бригади належить не російській армії, а ЗСУ.

І ось у "Кочівника" нова подія – відбили на ворожій позиції новенький, справний танк. Спочатку подумали, що під "мангалом" закутаний в маскувальну сітку модернізований Т-72б3М. Коли ж пригледілись, то побачили кілька камер, тепловізорів, приладів РЕБ та багато інших інновацій. Тож їм дістався танк серії "аналогов нет" Т-90С.

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Танк Т-90С комплектується екіпажем з 3 чоловік. З озброєння має 125 мм гармату, 7,62 мм спарений кулемет та 12,7 мм зенітну кулеметну установку. Ця 46,5-тонна машина отримала двигун на 1000 к.с. Питома потужність розрахована 21,5 к.с./т. Це дозволяє їхати по шосе зі швидкістю 60 км/год на відстань 550 км на одній заправці.

"Кочівник" вже зробив висновок, що “Уралвагонзавод” зреагував на торішню критику й почав постачати для бронегрупи "К2" сучасні танки в гарному технічному стані. Це дозволить дошкульніше бити російських окупантів.

Про те, чи додзвонився командир бронегрупи до керівника УВЗ цього разу і чи подякував за танк, на сторінці "Кочівника" в Instagram не згадується. Однак короткий сюжет (див. відео внизу) він виклав.