Новый российский танк Т-90С в полном снаряжении затрофеили украинские военные

В прошлом году “Кочевник” (ko4evnik) с трофейного телефона позвонил директору российского производителя танков “Уралвагонзавод”. Тогда он пожаловался на производственные и конструкторские недостатки модернизированных танков Т-72 Б3M 2021 года выпуска, поступающих на вооружение бронегруппы “К2” 54-й бригады. Мол, вы там “подкрутите хвосты” подчиненным, а то брак гонят, воевать на таких машинах невозможно.

Редакция Авто24 писала об этом случае ровно год назад. Тогда руководитель мощного концерна ВПК РФ пообещал исправить недостатки.

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Директор, конечно, не догадывался, что упомянутые танки давно затрофеили украинские воины, а бронегруппа "К2" 54-й бригады принадлежит не российской армии, а ВСУ.

И вот у "Кочевника" новое событие – отбили на вражеской позиции новенький, исправный танк. Сначала подумали, что под "мангалом" закутанный в маскировочную сетку модернизированный Т-72б3М. Когда же присмотрелись, то увидели несколько камер, тепловизоров, приборов РЭБ и много других инноваций. Поэтому им достался танк серии "аналогов нет" Т-90С.

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Танк Т-90С комплектуется экипажем из 3 человек. Из вооружения имеет 125 мм пушку, 7,62 мм спаренный пулемет и 12,7 мм зенитную пулеметную установку. Эта 46,5-тонная машина получила двигатель на 1000 л.с. Удельная мощность рассчитана 21,5 л.с./т. Это позволяет ехать по шоссе со скоростью 60 км/ч на расстояние 550 км на одной заправке.

"Кочевник" уже сделал вывод, что “Уралвагонзавод” среагировал на прошлогоднюю критику и начал поставлять для бронегруппы "К2" современные танки в хорошем техническом состоянии. Это позволит более чувствительно бить российских оккупантов.

О том, дозвонился ли командир бронегруппы к руководителю УВЗ на этот раз и поблагодарил ли за танк, на странице "Кочевника" в Instagram не упоминается. Однако короткий сюжет (см. видео внизу) он выложил.