Машина почти целая, лишь чуть-чуть погнуто крыло.

Бойцы сил обороны Украины получили новый трофей. В этот раз удалось захватить российскую бронемашину КамАЗ-43269 “Выстрел”. Эту модель начали выпускать на россии недавно – весной 2022 года, и вот она уже сменила хозяев.

Фото украинских военных с техникой опубликовали OSINT-исследователи Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine : Russian forces captured a rare Russian KAMAZ-43269 "Выstrel" APC прежнему, в только "сlightly bent" condition. pic.twitter.com/94S6QbkUPx — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 10, 2022



“Недавно украинские военные захватили раритетный российский КАМАЗ-43269 “Выстрел”, только “слегка погнутый”, – говорится в сообщении.

Также интересно новый трофей ВСУ: бронеавтомобиль "Урал-ВВ"

БПМ-97 "Выстрел" – российский легкобронированный автомобиль, который может применяться в вариантах штабного, патрульного, санитарного или разведывательного автомобиля.

Это полноприводный бронеавтомобиль с несущим сварным корпусом. Производитель – Курганмашзавод. При создании автомобиля использовали агрегаты серийного КамАЗ-4326. Машина разделена на моторный отсек и отделение для десанта.

БПМ-97 "Выстрел" может быть вооружен пулеметом КПВТ или пулеметом 12,7-мм "Корд", 30-мм гранатометом АГС-17 и ПТРК.

Такие машины разрабатывались для войск РФ и в 1998 году их должны были принять на вооружение, но из-за кризиса новинка пошла на экспорт. Машины закупил Азербайджан и Казахстан, но последний отказался от своей партии из-за существенного брака. Впоследствии машина стала на вооружение войск РФ.

БПМ-97 "Выстрел" был предназначен для пограничных войск РФ. Также его фиксировали в Сирии у боевиков ЧВК "Вагнер". На таких машинах воевали оккупанты во время войны на Донбассе.