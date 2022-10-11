Машина почти целая, лишь чуть-чуть погнуто крыло.
Бойцы сил обороны Украины получили новый трофей. В этот раз удалось захватить российскую бронемашину КамАЗ-43269 “Выстрел”. Эту модель начали выпускать на россии недавно – весной 2022 года, и вот она уже сменила хозяев.
Фото украинских военных с техникой опубликовали OSINT-исследователи Ukraine Weapons Tracker.
“Недавно украинские военные захватили раритетный российский КАМАЗ-43269 “Выстрел”, только “слегка погнутый”, – говорится в сообщении.
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БПМ-97 "Выстрел" – российский легкобронированный автомобиль, который может применяться в вариантах штабного, патрульного, санитарного или разведывательного автомобиля.
Это полноприводный бронеавтомобиль с несущим сварным корпусом. Производитель – Курганмашзавод. При создании автомобиля использовали агрегаты серийного КамАЗ-4326. Машина разделена на моторный отсек и отделение для десанта.
БПМ-97 "Выстрел" может быть вооружен пулеметом КПВТ или пулеметом 12,7-мм "Корд", 30-мм гранатометом АГС-17 и ПТРК.
Такие машины разрабатывались для войск РФ и в 1998 году их должны были принять на вооружение, но из-за кризиса новинка пошла на экспорт. Машины закупил Азербайджан и Казахстан, но последний отказался от своей партии из-за существенного брака. Впоследствии машина стала на вооружение войск РФ.
БПМ-97 "Выстрел" был предназначен для пограничных войск РФ. Также его фиксировали в Сирии у боевиков ЧВК "Вагнер". На таких машинах воевали оккупанты во время войны на Донбассе.