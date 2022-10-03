Після незначного ремонту бронеавтомобіль перевозитиме українських військових.

Бійці Сил оборони під час звільнення Харківщини від російських окупантів захопили російський бронеавтомобіль “Урал-ВВ”. Фото броньовика опублікували у Twitter на сторінці Kriegsforscher.

Russian 25 загін СпП «Меркурій» (NGR) sucked a little bit.



Were destroyed in the end of September. Kharkiv oblast. pic.twitter.com/bMDeVo6N4R — Kriegsforscher (@OSINTua) October 3, 2022





Техніка належала 25-му окремому загону спеціального призначення «Меркурій» (в/ч 7459, Смоленськ) військ національної гвардії РФ («Росгвардія»).

Броньований спецавтомобіль «Урал-ВВ» («Урал-432009») здатний захистити екіпаж від куль, уламків, мін та саморобних вибухових пристроїв при підриві під днищем або колесом до 2 кг тротилу. Моторний відсік захищений бронекожухом, що підвищує живучість машини.

«Урал-ВВ» не має власного озброєння, проте за потреби військовослужбовці можуть вести вогонь зсередини із особистої зброї через бійниці, обладнані у всіх броньованих вікнах машини.



Бронеавтомобіль «Урал-ВВ»

Машина має кілька дверей для екіпажу. Дві розташовані в передній частині та ще одна в правому борту. У кормовій частині є широкі двостулкові двері. Для зручності задні двері оснащені відкидними сходами.

Вантажопасажирський відсік дозволяє броньовику перевозити до 17 осіб, включаючи водія (за іншими даними, посадкових місць лише 13). Бійці розміщуються на сидіннях, встановлених уздовж бортів.

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Паливні баки бронеавтомобіля мають дворівневу систему захисту: бронелисти зовні та покриття спеціальною мастикою зсередини. Ця речовина при пошкоджені бака має самостійно затягувати кульові отвори.

Заявлено, що кожне колесо спецавтомобіля здатне зберегти працездатність після влучення до 4 куль калібру 7,62 міліметра.