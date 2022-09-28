Це уже третя саморобна артилерійська установка із використанням гармати МТ-12 "Рапіра" на шасі МТ-ЛБ.

На одній з філій державного підприємства "Укртрансгаз" виготовили самохідну артилерійську установку на базі трофейного тягача МТ-ЛБ. Для цього на нього встановили протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра".

Замовником таких робіт стали бійці одного із загонів територіальної оборони. Конкретні час та місце дії прес-служба держпідприємства розкривати не стала.

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Умільці в загальних рисах розповіли, що над створенням такої "кустарної САУ" команда із шести спеціалістів працювала протягом 2 тижнів. Для робіт також долучили "фахівців профільного університету", які підказали, як можна змінити кут стрільби "Рапіри", щоб збільшити далекобійність пострілів на 2-3 км.

Автори повідомлення говорять, що ця артустановка уже пройшла усі необхідні випробування, тож невдовзі "відправиться на фронт неподалік російського кордону". Розробники мають від наших військових нове замовлення ще на дві такі "імпровізовані САУ".

#Ukraine: An unexpected product from the workshop of Ukrtransgaz, a subsidiary of Naftogaz, the Ukrainian national Oil & Gas company.



Their staff assisted in the creation of another "MT-LB-12" self-propelled gun, made from captured MT-LB vehicle & an MT-12 Rapira 100mm AT gun. pic.twitter.com/ezwCpM2dEO — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 27, 2022



Це уже третя саморобна артилерійська установка з використанням гармати МТ-12 "Рапіра" на шасі МТ-ЛБ. Першу таку САУ показали бійці спецпідрозділу "Кракен" у серпні 2022 року. У них це був по суті "лафет на гусеницях", і в ній не передбачено розміщення обслуги.

Другу таку машину бійці 59-ої механізованої бригади ЗСУ також отримали в серпні 2022 року, їхня САУ на базі "мотолиги" мала аналогічні особливості та недоліки.

Очевидно, що "газовики" врахували цей момент, і облаштували на "мотолизі" місця для обслуги МТ-12, хоча рівень їх захисту на такій машині недостатній.