Это уже третья самодельная артиллерийская установка с использованием пушки МТ-12 "Рапира" на шасси МТ-ЛБ.

На одном из филиалов государственного предприятия “Укртрансгаз” изготовили самоходную артиллерийскую установку на базе трофейного тягача МТ-ЛБ. Для этого на него установили противотанковую пушку МТ-12 “Рапира”.

Заказчиком таких работ стали бойцы одного из отрядов территориальной обороны. Конкретные время и место действия пресс-служба госпредприятия раскрывать не стала.

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Умельцы в общих чертах рассказали, что над созданием такой “кустарной САУ” команда из шести специалистов работала в течение 2 недель. Для работ также привлекли “специалистов профильного университета”, которые подсказали, как можно изменить угол стрельбы “Рапиры”, чтобы увеличить дальнобойность выстрелов на 2 – 3 км.

Авторы сообщения говорят, что эта артустановка уже прошла все необходимые испытания, поэтому вскоре “отправится на фронт недалеко от российской границы”. Разработчики имеют от наших военных новый заказ еще на две такие “импровизированные САУ”.

#Ukraine: An unexpected product from the workshop of Ukrtransgaz, a subsidiary of Naftogaz, the Ukrainian national Oil & Gas company.



Their staff assisted in the creation of another "MT-LB-12" self-propelled gun, made from captured MT-LB vehicle & an MT-12 Rapira 100mm AT gun. pic.twitter.com/ezwCpM2dEO — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 27, 2022

Это уже третья самодельная артиллерийская установка с использованием пушки МТ-12 “Рапира” на шасси МТ-ЛБ. Первую такую САУ показали бойцы спецподразделения “Кракен” в августе 2022 года. У них это был по сути “лафет на гусеницах”, и в нем не предусмотрено размещение обслуги.

Вторую такую машину бойцы 59-й механизированной бригады ВСУ также получили в августе 2022 года, их САУ на базе “мотолыги” имела аналогичные особенности и недостатки.

Очевидно, что “газовики” учли этот момент, и обустроили на “мотолыге” места для обслуги МТ-12, хотя уровень их защиты на такой машине недостаточный.