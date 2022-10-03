После незначительного ремонта бронеавтомобиль будет перевозить украинских военных.

Бойцы сил обороны во время освобождения Харьковщины от российских оккупантов захватили российский бронеавтомобиль "Урал-ВВ". Фото броневика опубликовали в Twitter на странице Kriegsforscher.

Russian 25 загін СпП «Меркурій» (NGR) sucked a little bit.



Were destroyed in the end of September. Kharkiv oblast. pic.twitter.com/bMDeVo6N4R — Kriegsforscher (@OSINTua) October 3, 2022

Техника принадлежала 25-му отдельному отряду специального назначения "Меркурий" (в/ч 7459, Смоленск) войск национальной гвардии РФ ("Росгвардия").

Бронированный спецавтомобиль "Урал-ВВ" ("Урал-432009") способен оградить экипаж от пуль, обломков, мин и самодельных взрывных устройств при подрыве под днищем или колесом до 2 кг тротила. Моторный отсек защищен бронекожухом, что увеличивает живучесть машины.

Урал-ВВ не имеет собственного вооружения, однако при необходимости военнослужащие могут вести огонь изнутри из личного оружия из бойниц, оборудованных во всех бронированных окнах машины.



Бронеавтомобиль "Урал-ВВ"

Машина имеет несколько дверей для экипажа. Две расположены в передней части и еще одна в правом борту. В кормовой части есть широкая двустворчатая дверь. Для удобства задняя дверь оснащена откидной лестницей.

Грузопассажирский отсек позволяет броневику перевозить до 17 человек, включая водителя (по другим данным, посадочных мест всего 13). Бойцы размещаются на сиденьях, установленных вдоль бортов.

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Топливные баки бронеавтомобиля имеют двухуровневую систему защиты: снаружи бронелисты и покрытие специальной мастикой изнутри. Это вещество при повреждении бака должно самостоятельно затягивать шаровые отверстия.

Заявлено, что каждое колесо спецавтомобиля способно сохранить работоспособность после попадания до 4 шаров калибра 7,62 миллиметра.