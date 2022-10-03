Зроблені у 2022 році, вони дивним чином схожі на БТРи 50-тих років 20 століття.

Російська армія тягне на утилізацію в Україну "нову" зброю – фото ешелону з новими машинами опублікував у соцмережах автор каналу в Telegram "Злий одесит" Олександр Коваленко.

Так, на фото "засвітився" легкоброньований бронеавтомобіль К-43269 "Постріл" (БПМ97) з бойовим модулем БМ-30Д "Спіца".

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БМ-30Д "Спіца" – це справді найновіша російська зброя, серійне виробництво цього бойового модуля розпочалося на початку травня 2022 року. Виробник – "ЦНІІ Буревестнік", що входить до складу корпорації "Уралвагонзавод".



Бойові модулі БМ-30Д "Спіца"



Бойовий модуль БМ-30Д "Спіца" оснащений 30-мм автоматичною гарматою 2А42, кулеметом ПКТМ (6П7К) калібром 7,62 мм, а також автоматичним гранатометом АГ-30. Крім того, модуль має приціл з телевізійним та тепловізійними каналами й лазерним далекоміром.

Крім К-43269 "Постріл", полегшений варіант модуля (без гранатомета) встановлюється також на бронеавтомобіль К4386 "Тайфун-ВДВ". Разом з тим, цей бойовий модуль також "засвітився" на БТР-80/82.

К-43269 "Постріл" (зліва) та БТР-40 (справа)



Цікаво, що зовні К-43269 "Постріл" дуже схожий з БТР-40 з 1950-х років (на фото вверху). Він хоч і називався "легким бронетранспортером", але за західною класифікацією позначався як бронеавтомобіль.