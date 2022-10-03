Сделанные в 2022 году, они удивительно похожи на БТРы 50-х годов 20 века.

Российская армия тянет на утилизацию в Украину "новое" оружие – фото эшелона с новыми машинами опубликовал в соцсетях автор канала в Telegram "Злой одессит" Александр Коваленко.

Так, на фото "засветился" легкобронированный бронеавтомобиль К-43269 "Выстрел" (БПМ97) с боевым модулем БМ-30Д "Спица".

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БМ-30Д "Спица" – это действительно новейшее российское оружие, серийное производство этого боевого модуля началось в начале мая 2022 года. Производитель – "ЦНИИ Буревестник", входящий в состав корпорации "Уралвагонзавод".

Боевые модули БМ-30Д "Спица"

Боевой модуль БМ-30Д "Спица" оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42, пулеметом ПКТМ (6П7К) калибром 7,62 мм, а также автоматическим гранатометом АГ-30. Кроме того, модуль имеет прицел с телевизионным и тепловизионными каналами и лазерным дальномером.

Помимо К-43269 "Выстрел", облегченный вариант модуля (без гранатомета) устанавливается также на бронеавтомобиль К4386 "Тайфун-ВДВ". Вместе с тем этот боевой модуль также "засветился" на БТР-80/82.

К-43269 "Выстрел" (слева) и БТР-40 (справа)

Интересно, что снаружи К-43269 "Выстрел" очень схож с БТР-40 с 1950-х годов (на фото вверху). Он хоть и назывался "легким бронетранспортером", но по западной классификации обозначался как бронеавтомобиль.