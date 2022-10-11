Машина майже ціла, лише трохи погнуте крило.

Бійці Сил оборони України отримали новий трофей. Цього разу вдалося захопити російську бронемашину КамАЗ-43269 «Выстрел». Цю модель почали випускати на росії нещодавно – навесні 2022 року, і от вона вже змінила господарів.

Фото українських військових з технікою опублікували OSINT-дослідники Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine: Ukrainian forces captured a rare Russian KAMAZ-43269 "Vystrel" APC recently, in only "slightly bent" condition. pic.twitter.com/94S6QbkUPx — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 10, 2022



“Нещодавно українські військові захопили раритетний російський КАМАЗ-43269 “Выстрел”, лише “злегка зігнутий“, – йдеться в повідомлені.

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БПМ-97 “Выстрел” – російський легкоброньований автомобіль, який може застосовуватися у варіантах штабного, патрульного, санітарного або розвідувального автомобіля.

Це повнопривідний бронеавтомобіль із несучим зварним корпусом. Виробник – “Курганмашзавод”. Під час створення автомобіля використали агрегати серійного КамАЗ-4326. Машина розділена на моторний відсік та відділення для десанту.

БПМ-97 “Выстрел” може бути озброєний кулеметом КПВТ або кулеметом 12,7-мм “Корд”, 30-мм гранатометом АГС-17 та ПТРК.

Такі машини розроблялися для військ РФ і в 1998 році їх мали би прийняти на озброєння, але через кризу новинка пішла на експорт. Машини закупив Азербайджан та Казахстан, але останній відмовився від своєї партії через суттєвий брак. Згодом машина стала на озброєння військ РФ.

БПМ-97 “Выстрел” був призначена для прикордонних військ РФ. Також його фіксували в Сирії у бойовиків ПВК “Вагнер”. На таких машинах воювали окупанти під час війни на Донбасі.