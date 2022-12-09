Российскую БМП-1АМ "Басурманин" захватили воины 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

О трофейной машине рассказали в 95-й бригаде ДШВ ВСУ. Военные продемонстрировали видео испытаний.



Украинские бойцы отмечают, что трофейная боевая машина "Басурманин" оказалась новой и в идеальном состоянии. Десантники рассказали, что во время боя российские оккупанты просто бросили машину, спасая свою жизнь.

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"В настоящее время житомирские десантники "обкатывают" и опробуют БМП и уже скоро она будет работать на победу Украины", – рассказали в 95 бригаде ДШВ.

БМП-1АМ «Басурманин»

БМП-1АМ "Басурманин" – это современная российская модернизация устаревших советских боевых машин пехоты БМП-1. Бронемашина, впервые продемонстрированная в 2018 году, получила новый комплекс вооружений, новую электронику и силовую установку УТД-20С1 от БМП-2. Обновленная «Уралвагонзаводом» российская боевая машина пехоты оснащена боевым модулем от БТР-82А с автоматической пушкой калибра 30 мм, пулеметом ПКТМ калибра 7,62-мм и системой 902В «Туча». Модуль боевой машины оснастили современной системой наводки и тепловизором.

Модернизированная БМП-1АМ предназначена для транспортировки по суше и на плаву личного состава, его огневой поддержке во время боя, борьбы с живой силой противника и легкобронированными целями на поле боя. Несмотря на обновление, баллистическая и противоменная защита корпуса “Бассурманина” осталась на уровне базовой советской БМП-1.

Украинские военные неоднократно обезвреживали и захватывали такие модернизированные российские боевые машины пехоты.