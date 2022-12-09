Російську БМП-1АМ «Басурманін» захопили воїни 1-го батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про трофейну машину розповіли у 95-й бригаді ДШВ ЗСУ. Військові продемонстрували відео з випробувань.



Українські бійці наголошують, що трофейна бойова машина «Басурманин» виявилася новою та в ідеальному стані. Десантники розповіли, що під час бою російські окупанти просто кинули машину, рятуючи своє життя.

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“Наразі житомирські десантники «обкатують» та випробують БМП і вже скоро вона буде працювати на перемогу України”, – розповіли у 95 бригаді ДШВ.

БМП-1АМ «Басурманин»

БМП-1АМ «Басурманин» – це сучасна російська модернізація застарілих радянських бойових машин піхоти БМП-1. Бронемашина, яку вперше продемонстрували у 2018 році, отримала новий комплекс озброєнь, нову електроніку та силову установку УТД-20С1 від БМП-2. Оновлена ​​«Уралвагонзаводом» російська бойова машина піхоти оснащена бойовим модулем від БТР-82А з автоматичною гарматою калібру 30 мм, кулеметом ПКТМ калібру 7,62-мм та системою 902В «Туча», яка дозволяє встановлювати аерозольні завіси для візуального маскування на полі бою. Модуль бойової машини оснастили сучасною системою наведення та тепловізором.

Модернізована БМП-1АМ призначена для транспортування по суші та на плаву особового складу, його вогневої підтримки під час бою, боротьби з живою силою супротивника і легкоброньованими цілями на полі бою. Попри оновлення, балістичний та протимінний захист корпусу «Басурманина» лишився на рівні базової радянської БМП-1.

Українські військові неодноразово знешкоджували та захоплювали такі російські модернізовані бойові машини піхоти.