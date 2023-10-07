Украинским танкистам, сражающимся на Донбассе, надоело ремонтировать трофейные танки российского производства и они пожаловались на брак непосредственно руководству российского "Уралвагонзавода".

Гневную рекламацию на производственные и конструкторские недостатки модернизированных танков Т-72 Б3M, выпущенных УВЗ в 2021 году, подготовил первым лицам завода командир бронегруппы К2 54-й бригады с позывным "Кочевник". Писать письмо "турецкому султану" потомок запорожских казаков не стал. Однако свое "фе-е" высказал прямо в глаза.

Если точнее, то гневное возмущение прозвучало прямо в ухо: командир бронегруппы позвонил в один из вечеров к двум влиятельным руководителям завода по производству танков. Где он эти номера мобильных телефонов взял, история умалчивает.

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Вы же, наконец, делайте что-нибудь нормальное!

Говорил украинский офицер немного эмоционально, но вежливо, рассказал, что танки вышеупомянутой модификации участвуют в боях на Донбассе и он уже не в состоянии выслушивать упреки подчиненных на постоянные поломки машин.

Просьба одна: вы там делайте что-то, "накрутите хвосты" конструкторам, начальникам цехов, ведь это не дело - на ваших танках воевать невозможно. Конечно, все это доводилось до сведения менеджмента УВЗ на чистом московском языке.

Офицера можно понять, поскольку несколько раз в его сетованиях на бракованные статусные танки "аналоговнет" звучало, что ребята ежедневно по 20 часов танк ремонтируют – безобразие!

К высказанным претензиям оба руководителя УВЗ отнеслись достаточно серьезно и пообещали разобраться. Об этом, в частности, говорил, Андрей Алексеевич Абакумов, до недавнего времени генеральный директор АО "УВЗ-Транс", а ныне вроде бы и.о. самого генерального "Уралвагонзавода".

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Фамилию этого человека мы нашли в списках кандидатов на включение в санкционный список. То ли был он, то ли не он – утверждать не беремся. По крайней мере еще месяц назад главой УВЗ был Александр Потапов.

Упомянутый Андрей Алексеевич Абакумов даже попросил хотя бы в формате WhatsApp описать проблемы и он обсудит этот вопрос с конструкторами. Правда, его очень интересовало, кто дал личный телефонный номер военному командиру. Однако собеседник сослался на слово офицера и своего союзника не сдал.

Наш офицер донес до ушей менеджеров УВД, что слова "мудаки" адресуются именно конструкторам и заводу в целом, потому что в танке то масло прет, то компрессор летит, то горит поворотный механизм башни. Там целый букет болячек и недостатков. Во всем этом главные менеджеры УВД обещали разобраться, устранить недостатки и помочь армейцам.

Танк Т-72Б3М берет родословную от своего предшественника Т-72Б3, а тот уже является модернизированной версией модели Т-72Б. Фото: пресс-служба центрального военного округа РФ

В деловом русле и конкретно по теме

Разговоры проведены в деловом ключе и корректной форме. УВЗ принял критику в свой адрес. В конце "Кочевник" выразил надежду, что бронегруппа К2 Вооруженных сил Украины надеется на положительное решение вопроса и в дальнейшем трофейные отбитые или захваченные у российских военных танки производства УВЗ будут в хорошем техническом состоянии.

Все сводилось к тому, что ВСУ должны нормально воевать на российских танках и бить российских оккупантов, а не постоянно устранять заводской брак.

Как понимаете, у менеджеров-московитов от такой дерзости то ли дух перехватило, то ли челюсть отвисла. А что тут говорить, когда собеседник никого не обманывал, не разыгрывал, говорил честно.

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Во-первых, танки действительно на Донбассе. Во-вторых, звонящий сразу представился, что соответствует этикету. Как и переспросил, есть ли возможность выслушать и проконсультировать военных с передовой. В-третьих, он назвал боевое подразделение, но не рассекретил точную дислокацию – война есть война. И четвертое – офицер профессионально рассказал обо всех недостатках танка и попросил их в дальнейшем не допускать, потому что им нужно воевать, а не ремонтировать.

Однако "Кочевнику" все-таки могут упрекнуть: по этикету не стоит звонить с подобными вопросами руководителям такого ранга в 22 часа – поздно. Может оно и так, но чувствуется, что в случае игнорирования требований наши бравые ребята в следующий раз позвонят по телефону с рекламацией посреди ночи, а может и вообще… постучатся в окно.