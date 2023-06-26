Техника была передана только что созданной 22 отдельной механизированной бригаде.

На видео 22 ОМБр в соцсетях “засветились” танки Т-72 с динамической защитой. Такие машины были расконсервированы и модернизированы в украинских оборонных заводах. Ранее этот танк в такой модернизации еще не показывали.

Также интересно Hyundai Rotem показал "танк будущего"

Видео с обкаткой переданных машин опубликовала пресс-служба 22 ОМБр.

До начала полномасштабного российского вторжения эти машины были очень редки в рядах ВСУ. Большинство из них находились в не боеготовом состоянии на хранении бронетанковых ремонтных заводов, сообщает "Милитарный". Однако с началом боевых действий их начали восстанавливать и возвращать в строй.

Переданные 22 ОМБр боевые машины имеют ряд существенных отличий по сравнению с оригинальным танком Т-72 "Урал" образца 1973 года.

Первым стало появление контейнеров навесной динамической защиты "Контакт-1" на бортах и во фронтальной проекции корпуса и башни танка. Также в кормовой части бортов были установлены противокумулятивные решетки.

Установленное защитное оборудование чрезвычайно необходимо для этой машины из-за устаревшей бронезащиты, которая уже не отвечает современным требованиям. Перекрытые динамической защитой участки корпуса в передней проекции теперь должны выдержать обстрел большинства распространенных на фронте кумулятивных гранат – от РПГ-7 и советских ПТРК Фагот.



Модернизированные украинскими предприятиями танки Т-72 "Урал" на вооружении 22 ОМБр

Еще одним важным отличием стало исчезновение инфракрасного прожектора "Луна" из башни танка. Он выполнял роль подсветки для устройств ночного видения, встроенных в прицел наводчика и прибора наблюдения командира.

Такое решение стандартно при модернизации танков, когда старые советские прицелы заменяют современными аналогами, способными работать в пассивном режиме. Вероятно, старый ночной прицел наводчика ТПН-1-49-23 был заменен украинским аналогом с тепловизионной матрицей.

В ходе модернизации машины также получили стандартный набор средств связи, представленных современной цифровой радиостанцией "Либидь-К-2РБ", а также комплект навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS "Базальт".

Кстати говоря захваченный российский танк украинцы превратили в интересную боевую машину

Стоит отметить, что у всех модернизированных машин два из шести опорных катков по каждому борту заимствованы у более старых танков Т-55/Т-62, предположительно взятых из старых запасов на танкоремонтных заводах.

Также в качестве командирской машины танкового взвода на видео засветилась "мобилизационная" версия модернизированного украинского танка Т-72АМТ.



Мобилизационная версия украинского Т-72АМТ на вооружении 22 ОМБр

Послевоенная модернизация старых советских Т-72А сосредоточена на повышении защищенности боевой машины, мобильности и огневой мощи. Обновленная машина получила новый двигатель и прицельные устройства.