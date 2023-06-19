Танк под названием K3 все еще внутри экипажа, однако бойцы не в башне и надежно защищены. Концепт существует только в электронном виде и на рисунках, в железе его сделают через 7 лет.

Южнокорейская компания Hyundai Rotem продемонстрировала концепт своего танка нового поколения, в котором ввела ряд высокотехнологичных решений по автомобилестроению и электротехнике.

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Новый основной боевой танк K3 базируется на модульной платформе с кабиной экипажа спереди и силовой установкой сзади.

Низкий силуэт танка с пониженной видимостью в радиолокационном и инфракрасном диапазонах делает новый К3 практически незаметным для врага. В то же время, противотанковые ракеты и другие системы вооружения также будут почти невидимы для врага благодаря интеграции внутри башни.

Корпус нового танка К3 будет оснащен модульной системой брони из стали, керамики и композитных материалов – почти как в суперкарах.

Среди инновационных характеристик танка К3 – беспилотная башня с дистанционно управляемой 130-мм гладкоствольной пушкой. Благодаря полностью автоматизированной зарядке такая конструкция требует всего трех членов экипажа. Водитель, наводчик и командир танка размещаются в боевом отделении, расположенном в бронированной капсуле в передней части корпуса, изолировано от автомата зарядки, а также от хранилища боеприпасов в центре танка.

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K3 будет иметь боевую массу 55 тонн и оснащаться дизельным двигателем, что позволит танку развивать максимальную скорость 70 км/ч, в условиях бездорожья – до 50 км/ч. Максимальная дальность поездки при полных баках – до 500 км.

Армия Южной Кореи запросила разработку танка K3, первый ходовой прототип планируется сделать в 2030 году.