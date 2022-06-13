Wilder – небольшой БТР с кабиной в стиле вертолета, с прицепом на электротяге и беспилотной технологией управления.

Израильская компания Plasan показала новаторский легкий бронированный автомобиль Wilder со средним расположением двигателя и кабиной в стиле ударного вертолета, информирует Autocar.

Разработчики компании отошли от принципа крупной и неповоротливой бронетехники. Вместо этого они уверены, что военная машина пехоты должна быть легкой, вмещать четырех солдат и иметь полезный грузовой отсек.

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Ключевым элементом конструкции Wilder является прицеп с электроприводом и тяговой батареей, а также система автономного вождения – дистанционного или без участия бойцов.

Этим БТРом можно управлять как дистанционно (в будущем – в полностью автономном режиме), так и с помощью водителя. В салоне находится четыре военных – водитель на первом ряду и трое пехотинцев за его спиной. Хотя броня здесь не очень сильная – защищает разве что от пуль автомата. В то же время относительно небольшой вес в 4,5 тонны и компактные размеры позволяют перевозить боевую машину к месту назначения на вертолете Chinook.

Беспилотная технология – дело будущего, ведь конструкторам надо учесть то, что в отличие от дорог общего пользования, беспилотнику не за что “зацепиться” в качестве “маяков” на местности.

Без прицепа БТР Wilder – обычный военный внедорожник. Он приводится в движение 2,8-литровым турбодизельным двигателем Cummins мощностью 159 лошадиных сил, который сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Такой силовой агрегат управляет обеими осями и способен развивать скорость 120 километров в час.

Если же к броневичку подсоединить прицеп Atemm, он сможет выполнять совсем другие, более сложные задачи. Прицеп используется в трех режимах: Power (для толкания), Eco (гибридная модель для увеличения дальности движения) и Regeneration (для подзарядки аккумулятора).

Прицеп Atemm содержит в себе аккумулятор емкостью 47 кВт·ч и электродвигатель мощностью 34 л.с. Он может двигать БТР вперед или назад. Таких прицепов можно поставить два, и тогда броневик будет ехать бесшумно и самостоятельно, без людей.

Корпус Plasan из композитных бронированных панелей с рейтингом Stannag 2 и пуленепробиваемого стекла весит 1 500 кг, имеет вместительный салон, доступ к которому происходит через широкие двери.

Интересно, что в качестве опции может быть задний руль, который улучшит маневренность в городской и лесной местности.