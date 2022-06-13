Wilder - невеликий БТР з кабіною в стилі гелікоптера, з причепом на електротязі та безпілотною технологією керування.

Ізраїльська компанія Plasan показала новаторський легкий броньований автомобіль Wilder із середнім розміщенням двигуна та кабіною у стилі ударного гелікоптера, інформує Autocar.

Розробники компанії відійшли від принципу великої та неповороткої бронетехніки. Натомість вони впевнені, що військова машина піхоти має бути легкою, вміщувати чотирьох солдатів та корисний вантажний відсік.

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Ключовим елементом конструкції Wilder є причіп з електроприводом та тяговою батареєю, а також система автономного водіння – дистанційного чи без участі бійців.

Цим БТРом можна керувати як дистанційно (в майбутньому – в повністю автономному режимі), так і за допомогою водія. В салоні знаходиться чотири військових – водій на першому ряду та троє піхотинців за його спиною. Хоча броня тут не дуже сильна – захищає хіба що від куль автомата. Натомість відносно невелика вага у 4,5 тонни та компактні розміри дозволяють перевозити бойову машину до місця призначення на вертольоті Chinook.

Безпілотна технологія – справа майбутнього, адже конструкторам треба зважити на те, що на відміну від доріг загального користування, безпілотнику нема за що «зачепитися» в якості «маяків» на місцевості.

Без причепа БТР Wilder – звичайний військовий позашляховик. Він приводиться в рух 2,8-літровим турбодизельним двигуном Cummins потужністю 159 кінських сил, який поєднується з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач ZF. Такий силовий агрегат керує обома осями і здатен розвивати швидкість 120 кілометрів на годину.

Якщо ж до броньовичка під’єднати причіп Atemm, він зможе виконувати зовсім інші, складніші завдання. Причіп використовується в трьох режимах: Power (для штовхання), Eco (гібридна модель для збільшення дальності руху) і Regeneration (для підзарядки акумулятора).

Причіп Atemm містить в собі акумулятор ємністю 47 кВт·год і електродвигун потужністю 34 к.с. Він може рухати БТР вперед або назад. Таких причепів можна поставити два, і тоді броньовик буде їхати безшумно і самостійно – без людей.

Корпус Plasan із композитних броньованих панелей з рейтингом Stannag 2 і куленепробивного скла важить 1500 кг, має місткий салон, доступ до якого відбувається через широкі двері.

Цікаво, що в якості опції може бути заднє кермо, яке покращить маневреність у міській та лісовій місцевості.