Танк під назвою K3 все ще має всередині екіпаж, однак бійці не в башті та надійно захищені. Концепт існує лише в електронному вигляді та на малюнках, в залізі його зроблять через 7 років.

Південнокорейська компанія Hyundai Rotem продемонструвала концепт свого танка нового покоління, в якому запровадила низку високотехнологічних рішень з автомобілебудування та електротехніки.

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Новий основний бойовий танк під назвою K3 базується на модульній платформі з кабіною екіпажу спереду та силовою установкою ззаду.

Низький силует танка зі зниженою видимістю в радіолокаційному та інфрачервоному діапазонах робить новий К3 практично непомітним для ворога. Водночас протитанкові ракети та інші системи озброєння також будуть майже невидимі для ворога завдяки інтеграції всередині башти.

Корпус нового танка К3 буде оснащений модульною системою броні зі сталі, кераміки та композитних матеріалів – майже як у суперкарах.

Серед інноваційних характеристик танка К3 – безпілотна башта, яка має дистанційно керовану 130-мм гладкоствольну гармату. Завдяки повністю автоматизованому заряджанню така конструкція вимагає лише трьох членів екіпажу. Водій, навідник і командир танка розміщуються в бойовому відділенні, яке розташоване в броньованій капсулі в передній частині корпусу, ізольовано від автомата заряджання, а також від сховища боєприпасів у центрі танка.

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K3 матиме бойову масу 55 тонн і буде оснащений дизельним двигуном, що дозволить танку розвивати максимальну швидкість 70 км/год, в умовах бездоріжжя – до 50 км/год. Максимальна дальність поїздки при повних баках – до 500 км.

Армія Південної Кореї подала запит на розробку танка K3 перший ходовий прототип планується побачити у 2030 році.