Техніку передали 22 окремій механізованій бригаді, яка була щойно створена.

На відео 22 ОМБр у соцмережах “засвітилися” танки Т-72 з динамічним захистом. Такі машини були розконсервовані та модернізовані на українських оборонних заводах. Hаніше цей танк в такій модернізації ще не показували.

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Відео з обкаткою переданих машин опублікувала пресслужба 22 ОМБр.

До початку повномасштабного російського вторгнення ці машини були надзвичайно рідкісними в лавах ЗСУ. Більшість з них та перебували у небоєготовому стані на зберіганні бронетанкових ремонтних заводів, повідомляє “Мілітарний”. Проте з початком бойових дій їх почали відновлювати та повертати у стрій.

Передані 22 ОМБр бойові машини мають ряд суттєвих відмінностей порівняно з оригінальним танком Т-72 “Урал” зразка 1973 року.

Першою стала поява контейнерів навісного динамічного захисту “Контакт-1” на бортах, та у фронтальній проекції корпусу та башти танку. Також у кормовій частині бортів було встановлено протикумулятивні решітки.

Встановлене захисне обладнання надзвичайно необхідне для цієї машини через застарілий бронезахист, котрий вже не відповідає сучасним вимогам. Перекриті динамічним захистом ділянки корпусу у передній проекції тепер мають витримати обстріл більшості поширених на фронті кумулятивних гранат – від РПГ-7 та радянських ПТРК “Фагот”.



Модернізовані українськими підприємствами танки Т-72 “Урал” на озброєнні 22 ОМБр

Ще однією важливою відмінністю стало зникнення інфрачервоного прожектору “Луна” з башти танку. Він виконував роль підсвітки для пристроїв нічного бачення, інтегрованих в приціл навідника та приладу спостереження командира.

Таке рішення стандартне при модернізації танків, коли старі радянські приціли замінюють сучасними аналогами, які здатні працювати в пасивному режимі. Імовірно, старий нічний приціл навідника ТПН-1-49-23 було замінено на український аналог з тепловізійною матрицею.

В ході модернізації машини також отримали стандартний набір засобів зв’язку, представлені сучасною цифровою радіостанцією «Лібідь-К-2РБ», а також комплект навігаційної апаратури ГЛОНАСС/GPS «Базальт».

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Варто відзначити, що у всіх модернізованих машин два з шести опорних катків по кожному борту запозичені у більш старих танків Т-55/Т-62, імовірно, взятих зі старих запасів на танкоремонтних заводах.

Також в якості командирської машини танкового взводу на відео засвітилась “мобілізаційна” версія модернізованого українського танку Т-72АМТ.



Мобілізаційна версія українського Т-72АМТ на озброєнні 22 ОМБр

Повоєнна модернізація старих радянських Т-72А зосереджена на підвищенні захищеності бойової машини, мобільності та вогневої потужності. Оновлена машина отримала новий двигун та прицільні пристрої.