Новейший российский модернизированный танк Т-80ВБМ, захваченный украинскими военными, теперь помогает украинской армии бороться с врагом.

Об этом говорит фотография из Т-80ВБМ под украинскими флагами. Интересно, что танки в этой версии начали серийно поставляться в армию РФ всего несколько лет назад.

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Ими вооружались воинские части с постоянным местом дислокации в северных регионах и были брошены в первые эшелоны наступления.

Отметим, что только по публичным и верифицированным фото и видео с начала войны Вооруженными Силами Украины было захвачено более 70 танков. Для понимания, масштабов, это более двух танковых батальонов.