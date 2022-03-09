Найновіший російський модернізований танк Т-80ВБМ, який був захоплений українськими військовими, тепер допомагає українській армії боротись з ворогом.

Про це говорить світлина з Т-80ВБМ під українськими прапорами. Цікаво, що танки у цій версії почали серійно постачатися до армії РФ лише декілька років тому.

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Ними озброювались військові частини з постійним місцем дислокації у північних регіонах та були кинуті у перших ешелонах наступу.

Зазначимо, що лише за публічними та верифікованими фото та відео з початку війни Збройними Силами України було захоплено понад 70 танків. Для розуміння, масштабів, це понад двох танкових батальйонів.