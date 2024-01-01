Польская армия усиливается значительным количеством танков из Южной Кореи

Этот контракт подтвердил стремление Польши к укреплению обороноспособности из-за проблем региональной безопасности. Новость распространил бельгийский специализированный ресурс Army Recognition, ссылаясь на Korea JoongAng Daily от 9 марта 2025 года.

Там говорится о том, что Южная Корея готовится подписать значительное оборонное соглашение с Польшей, которая намерена дополнительно экспортировать 180 основных боевых танков K2 Black Panther (Черная пантера) стоимостью примерно 6,2 миллиарда долларов.

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Подписание соглашения ожидается до апреля 2025 года. Это уже второй подобный документ после масштабного контракта на 12,4 миллиарда долларов, заключенного в августе 2022 года, согласно которому Польша получает от Южной Кореи первую партию из 180 танков K2, 212 гаубиц K9 и 48 истребителей FA-50.

Доставка первой партии, запланирована на ближайшие годы, лишь часть большого плана Польши по "модернизации своих военных сил в ответ на изменение геополитической среды, в частности на текущий конфликт в Украине".

K2 Black Panther стал одним из самых успешных оборонных экспортных товаров Южной Кореи, известный своими передовыми технологиями и высокопроизводительными возможностями. Боевая машина имеет высокотехнологичную систему автоматического заряжания, усовершенствованную композитную броню и интегрированную цифровую систему управления огнем.

Этот K2 Black Panther считается одним из самых совершенных основных боевых танков в мире. Вышеперечисленные функции позволяют Black Panther поддерживать высокую скорострельность и исключительную точность, что дает значительные преимущества на современном театре боевых действий.

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K2 также оснащен гидропневматической подвеской, что обеспечивает превосходную мобильность на разнообразных местностях и позволяет адаптироваться к различным боевым условиям. Его двигатель MTU MB-833 Ka-500 выдает мощность 1500 л.с., что для 55 тонной машины более чем достаточно. Это примерно 27,2 лошадиных силы на каждую тонну веса танка.

Благодаря этому он по шоссе мчится со скоростью 75 км/ч. По пересеченной местности "Черная пантера" разгоняется до 50 км/ч, что считается одной из самых быстрых танковых ходовых в мире вне дорог. Дальность хода – 450 км.

Здесь стоит 120-мм гладкоствольная пушка (длина 55 калибров). Боекомплект имеет 40 снарядов, 16 из них размещаются в механизированной укладке автомата заряжания, а еще 24 выстрела – в специальных укладках в корпусе машины.