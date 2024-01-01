У польській столиці створюють 3D-карту, кращу за Street View від Google

Спецмашина з інноваційною апаратурою ходитиме містом протягом кількох тижнів. За цей час оператори сфотографують та відсканують 800 км доріг, що знаходяться в юрисдикції ZDM. Окрім цього, в кадр потрапить прилегла територія на відстані до 21 метра від краю проїжджої частини.

Усі відзняті знімки та скани будуть використані у створенні ортофотокарти та тривимірної моделі вуличної мережі й прилеглих доріг. На зображеннях буде видно кожну нерівність, ямку, можна буде навіть відстежити стоки води, з великою точністю виміряти будь-який придорожній об'єкт, не кажучи вже про виявлення незаконної реклами чи вивіски над дорогою.

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Попри критику про даремне витрачання коштів, мовляв, уже існує Street View від Google, у ZDM дотримуються іншої думки. Річ у тому, що тут буде дещо інший зміст створюваного сервісу.

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По-перше, Street View – це звичайні сферичні фотографії стандартної якості. Часто знімки окремих доріг вже не актуальні. Також бувають розриви між фотографіями. Цього не скажеш про знімки нової ортофотокарти у роздільній здатності, що дозволяє прочитати 5-сантиметрові по висоті написи з відстані 15 м.

Усі 800 км доріг будуть сфотографовані у певний час. Завдяки цьому вийде актуальне зображення всіх вулиць. Відстань між послідовними знімками не перевищуватиме 5 м. Крім того, кожна фотографія буде пов'язана з географічними координатами з точністю до 10 см.

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Дороги також будуть проскановані у трьох вимірах, що дозволить створити так звані хмари точок. Завдяки цьому спеціалісти ZDM отримають точне відтворення не лише вулиць та проїжджої частини, а й усіх засканованих об'єктів з точністю до 2 см.



Новий сервіс матиме просторові дані всіх елементів дороги – довжина, висота, глибина, які дорожня служба зможе використовувати у роботі. Спеціальний алгоритм розпізнає будь-які об'єкти, у т.ч. дорожні знаки та горизонтальну розмітку, стовпи, світлофори, технічні скриньки, а також рекламу та інші об'єкти, розташовані на дорозі.

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Виявлені об'єкти будуть додатково підсвічені, а при натисканні на них відображатимуться докладні дані про них. Кожен із цих об'єктів відповідним чином описаний – алгоритм, наприклад, розпізнає зміст дорожнього знака. Звідси вже й рукою сягнути до перевірки, яка реклама функціонує без дозволу.

Така модель значно полегшує також проєктування, скорочуючи час, необхідний інвентаризації поточного стану. Модель також дозволить швидко перевірити поперечний профіль дороги, включаючи висоту бордюру, ухил та напрямок стоку води або нерівності покриття.

Тестові виміри завдяки ортофотокарті показали більше недоліків на дорожньому полотні, ніж це виявляв звичайний фахівець.

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"Під час пілотних проєктів, які проводили перед оголошенням тендеру на створення ортофотокарти, ми переконалися, що така інновація може значно спростити нашу роботу. Почали з невідповідностей на дорогах. Виявилося, що за один проїзд можна виявити у 10 разів більше пошкоджень, ніж це визначає звичайний патруль", – наголошують фахівці ZDM.

Тепер у Варшаві очікують ортофотокарту, яку невдовзі створить обраний на тендері польсько-голландський консорціум, чия пропозиція склала 1,2 млн злотих, тобто 12,4 млн гривень.

Фото: zdm.waw.pl