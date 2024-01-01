Польський ринок вантажівок пішов у мінус, але один виробник – у плюсі: інфографіка

Підсумковий результат збуту вантажівок з повною масою понад 3,5 тонни, включаючи всі можливі сегменти, досяг 28 084 одиниць. Він на 20,9 відсотка нижчий, ніж у 2023 році (35 502 од.), але зрівнявся з даними кінця минулого десятиліття, періоду 2017-2019 років.

Попри прикрість, є й приємна новина: зазначена статистика польських продажів нових вантажівок повернулася в допандемійний показник. На цьому усі приємності тут завершено. Про це та інше повідомляє PZPM.

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На ринку магістральних тягачів понад 16 тонн шалений обвал за весь 2024 рік. У цій розмірній групі зареєстровано лише 19 203 одиниці, тобто на 25,3 відсотка менше відносно 2023 року (25 692 од.). І найгірше те, що зазначений результат нижчий допандемічної пори.

На ринку жорстких шасі краще, але не зовсім. У цьому сегменті протягом 2024 року зареєстровано 8 864 одиниці шасі понад 3,5 тонни, що означає зниження лише на 9,5 відсотка порівняно з 2023 роком. Маленький позитив у тому, що цей результат вищий допандемійного періоду.

У цій розмірній групі лише одна позиція увійшла в плюс, а решта – в мінусі. Інфографіка: Авто24 за даними PZPM

Дещо приємніша картина в групі легких шасі вагою до 16 тонн: поставлено 3 501 одиницю, що лише на 5,2 відсотка менше, ніж позаторік (3692).

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На важкому ринку понад 16 тонн, ситуація була не кращою, оскільки зареєстровано 5335 одиниць, що на 12,3 відсотка менше, ніж у 2023 році (6086).

Розподіл за виробниками обсягів польського ринку тягачів понад 16 тонн. Інфографіка: Авто24 за даними PZPM

За брендами та марками лідером можна визнати лише Scania, яка на фоні повних обвалів продажу техніки інших виробників виявилася єдиною, хто зафіксував зростання. Вона поставила на польський ринок на 3,7 відсотка більше одиниць транспорту, ніж у 2023 році.

Таким чином Scania стала новим лідером у цьому сегменті, перемістившись на перше місце з торішньої четвертої позиції.

Лідерські позиції, хоча й з відставанням, тримають Volvo Trucks, чиї постачання скоротилися на 18,9 відсотка порівняно з 2023 роком, та MAN, у якого зниження на 13,1 відсотка.