Польські автоперевізники залазять в борги та банкрутують

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Лише лізингові компанії чекають на відшкодування 288 мільйонів злотих (2,8 млрд грн), не кажучи вже про банки
Станом на середину травня сектор транспорту, експедиції та логістики Польщі має понад 1,3 мільярда злотих (13,2 млрд грн) прострочених фінансових зобов’язань.
Із загальної суми боргу понад 1 мільярд злотих (10,2 млрд грн) припадає на автомобільні перевезення вантажів. Таку невтішну статистику наводить впливовий польський часопис Rzeczpospolita.
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Щоправда, борг в 1 мільярд злотих при обороті в 150 мільярдів злотих не виглядає приголомшливим результатом, але доволі тривожний.
"Підприємець, який скорочує автопарк і кількість робочих місць, зовсім не зобов’язаний бути в боргах. Він робить це саме для того, щоб уникнути боргів. Але накопичення боргів відображається на негативних настроях серед перевізників", – наголошує президент Асоціації роботодавців “Транспорт і логістика Польщі” Мацей Вронський.
За даними Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, торік 527 підприємств галузі транспортування оголосили про банкрутство або реструктуризацію. На кінець І кварталу цього року зафіксовано 183 таких випадки.
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Тільки у квітні 2024 року економічні департаменти польських судів оголосили про банкрутство 38 компаній, що на 15,2% більше торішнього квітневого показника. Загалом кількість заяв про банкрутство компаній зросла на 36,8%.
Що стосується реструктуризації, то вона нині розпочалася на 388 польських підприємствах, повідомляє економічна компанія MGBI.