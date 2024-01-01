Польські автоперевізники залазять в борги та банкрутують

Станом на середину травня сектор транспорту, експедиції та логістики Польщі має понад 1,3 мільярда злотих (13,2 млрд грн) прострочених фінансових зобов’язань.

Із загальної суми боргу понад 1 мільярд злотих (10,2 млрд грн) припадає на автомобільні перевезення вантажів. Таку невтішну статистику наводить впливовий польський часопис Rzeczpospolita.

Читайте також Польські перевізники починають звільняти водіїв: відома причина

Щоправда, борг в 1 мільярд злотих при обороті в 150 мільярдів злотих не виглядає приголомшливим результатом, але доволі тривожний.

"Підприємець, який скорочує автопарк і кількість робочих місць, зовсім не зобов’язаний бути в боргах. Він робить це саме для того, щоб уникнути боргів. Але накопичення боргів відображається на негативних настроях серед перевізників", – наголошує президент Асоціації роботодавців “Транспорт і логістика Польщі” Мацей Вронський.

За даними Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, торік 527 підприємств галузі транспортування оголосили про банкрутство або реструктуризацію. На кінець І кварталу цього року зафіксовано 183 таких випадки.

Читайте також Українські водії можуть масово покинути Польщу: названо дві причини

Тільки у квітні 2024 року економічні департаменти польських судів оголосили про банкрутство 38 компаній, що на 15,2% більше торішнього квітневого показника. Загалом кількість заяв про банкрутство компаній зросла на 36,8%.

Що стосується реструктуризації, то вона нині розпочалася на 388 польських підприємствах, повідомляє економічна компанія MGBI.