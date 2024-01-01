Польские автоперевозчики залезают в долги и банкротятся

По состоянию на середину мая сектор транспорта, экспедиции и логистики Польши имеет более 1,3 миллиарда злотых (13,2 млрд грн) просроченных финансовых обязательств.

Из общей суммы долга более 1 миллиарда злотых (10,2 млрд грн) приходится на автомобильные перевозки грузов. Такую неутешительную статистику приводит влиятельное польское издание Rzeczpospolita.

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Правда, долг в 1 миллиард злотых при обороте в 150 миллиардов злотых не выглядит потрясающим результатом, но довольно тревожный.

"Предприниматель, который сокращает автопарк и количество рабочих мест, вовсе не обязан быть в долгах. Он делает это именно для того, чтобы избежать долгов. Но накопление долгов отражается на негативных настроениях среди перевозчиков", – отмечает президент Ассоциации работодателей “Транспорт и логистика Польши” Мацей Вронский.

По данным Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, в прошлом году 527 предприятий отрасли транспортировки объявили о банкротстве или реструктуризации. На конец I квартала этого года зафиксировано 183 таких случая.

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Только в апреле 2024 года экономические департаменты польских судов объявили о банкротстве 38 компаний, что на 15,2% больше прошлогоднего апрельского показателя. В целом количество заявлений о банкротстве компаний выросло на 36,8%.

Что касается реструктуризации, то она сейчас началась на 388 польских предприятиях, сообщает компания экономического анализа MGBI.