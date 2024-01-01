Польский рынок грузовиков ушел в минус, но один производитель – в плюсе: инфографика

Итоговый результат сбыта грузовиков с полной массой более 3,5 тонны, включая все возможные сегменты, достиг 28 084 единиц. Он на 20,9 процента ниже, чем в 2023 году (35 502 ед.), но сравнялся с данными конца прошлого десятилетия, периода 2017-2019 годов.

Несмотря на огорчение, есть и приятная новость: указанная статистика польских продаж новых грузовиков вернулась в допандемийный показатель. На этом все приятности здесь завершены. Об этом и другом сообщает PZPM.

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На рынке магистральных тягачей свыше 16 тонн безумный обвал за весь 2024 год. В этой размерной группе зарегистрировано лишь 19 203 единицы, то есть на 25,3 процента меньше относительно 2023 года (25 692 ед.). И хуже всего то, что указанный результат ниже допандемической поры.

На рынке жестких шасси лучше, но не совсем. В этом сегменте в течение 2024 года зарегистрировано 8 864 единицы шасси более 3,5 тонн, что означает снижение лишь на 9,5 процента по сравнению с 2023 годом. Маленький позитив в том, что этот результат выше допандемийного периода.

В этой размерной группе только одна позиция вошла в плюс, а остальные – в минусе. Инфографика: Авто24 по данным PZPM

Несколько приятнее картина в группе легких шасси весом до 16 тонн: поставлено 3 501 единицу, что всего на 5,2 процента меньше, чем в позапрошлом году (3692).

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На тяжелом рынке более 16 тонн, ситуация была не лучше, поскольку зарегистрировано 5335 единиц, что на 12,3 процента меньше, чем в 2023 году (6086 ед.).

Распределение по производителям объемов польского рынка тягачей более 16 тонн. Инфографика: Авто24 по данным PZPM

По брендам и маркам лидером можно признать только Scania, которая на фоне полных обвалов продаж техники других производителей оказалась единственной, кто зафиксировал рост. Она поставила на польский рынок на 3,7 процента больше единиц транспорта, чем в 2023 году.

Таким образом Scania стала новым лидером в этом сегменте, переместившись на первое место с прошлогодней четвертой позиции.

Лидерские позиции, хотя и с отставанием, держат Volvo Trucks, чьи поставки сократились на 18,9% относительно 2023 года, и MAN, у которого снижение на 13,1 процента.