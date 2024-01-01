Польські електробуси Solaris будуть їздити у США та Швеції

Окрім законтрактованої техніки для першого постачання, угода передбачає можливість відвантаження ще 12 додаткових пасажирських машин акумуляторного виконання. Про це йдеться на ФБ-сторінці Solaris Bus.

Замовником електричного транспорту є метрополітен Кінг Каунті. Він надає послуги громадського транспорту в Сіетл і 34 сусідніх містах штату Вашингтон.

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Відвантажити вашингтонському перевізнику два 12-метрових та двох 18-метрових електромобілі далекого радіусу дії заплановано на друге півріччя 2026 року.

"Ми хочемо, щоб Solaris став найкращим постачальником автобусів з нульовими викидами в Північній Америці", – заявив генеральний директор Solaris Хав'єр Іріарт під час підписання угоди.

12-метровий Solaris на одному зі столичних маршрутів святкової Варшави. Фото: Solaris

Це не перша знакова угода грудня. В першій декаді місяця компанія підписала контракт з одним із найбільших транспортних операторів Швеції Keolis Sverige. Туди законтрактовано постачання відразу 46 електробусів.

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Замовлення включає 19 електробусів Solaris Urbino 12 і 27 одиниць Solaris Urbino 15 LE. Цифровий індекс моделі вказує на метраж довжини пасажирської машини.

Автобуси курсуватимуть на маршрутах у мальовничому регіоні Даларна. Перші поставки заплановані на 2025 рік.