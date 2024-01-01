Польские электробусы Solaris будут ездить в США и Швеции

Кроме законтрактованной техники для первой поставки, соглашение предусматривает возможность отгрузки еще 12 дополнительных пассажирских машин аккумуляторного исполнения. Об этом говорится на ФБ-странице Solaris Bus.

Заказчиком электрического транспорта является метрополитен Кинг Каунти. Он предоставляет услуги общественного транспорта в Сиэтл и 34 соседних городах штата Вашингтон.

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Отгрузить вашингтонскому перевозчику два 12-метровых и два 18-метровых электромобиля дальнего радиуса действия запланировано на второе полугодие 2026 года.

"Мы хотим, чтобы Solaris стал лучшим поставщиком автобусов с нулевыми выбросами в Северной Америке", – заявил генеральный директор Solaris Хавьер Ириарт во время подписания соглашения.

12-метровый Solaris на одном из столичных маршрутов праздничной Варшавы. Фото: Solaris

Это не первая знаковая сделка декабря. В первой декаде месяца компания подписала контракт с одним из крупнейших транспортных операторов Швеции Keolis Sverige. Туда законтрактована поставка сразу 46 электробусов.

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Заказ включает 19 электробусов Solaris Urbino 12 и 27 единиц Solaris Urbino 15 LE. Цифровой индекс модели указывает на метраж длины пассажирской машины.

Автобусы будут курсировать на маршрутах в живописном регионе Даларна. Первые поставки запланированы на 2025 год.