Главный пассажирский перевозчик Риги муниципальное предприятие Rīgas satiksme передает Чернигову 10 автобусов городского исполнения Solaris Urbino 12.

Разрешение на безвозмездную передачу пассажирских машин дала Рижская дума. Решение об этом принято 18 октября. Как отмечает координатор проекта Департамента внешних коммуникаций Рижского муниципалитета Эдите Матусевича, это будет третий по отсчету "автобусный транш" в Украину.

Рига уже передала в поддержку Украины 21 автобус, снятый с баланса Rīgas satiksme. Все они поступили в Киев вместе с пожертвованиями жителей. Учитывая новые поставки, общее количество подаренных автобусов достигнет 31 единицы.

Читайте также Латвия готовит водителям-нарушителям штраф в миллион евро

Первые 11 пассажирских машин вместе с 50 тоннами гуманитарной помощи рижан отправлены в Киев в конце апреля 2022 года. В январе этого года Рига отправила туда еще 10 автобусов и 50 тонн пожертвований жителей столицы.

Так в предыдущем транше автобусы Mercedes-Benz компании Rīgas Satiksme загружались перед выездом в Украину. Фото: мэрия Риги

Нынешний транш из десяти автобусов решено передать Чернигову. Колонна автобусов уже сформирована, предварительно проведено сервисное обслуживание всех машин. Однако в дорогу автобусе выйдут только после того, как завершится их погрузка нужным грузом – товарами бытовой, гигиенической группы, школьной канцелярией и техническими средствами, а также продуктами.

Читайте также В Литве можно обменять украинские права на литовские

"Помогать Украине – это наша инициатива и наша обязанность. Мы таким образом укрепляем способность Украины противостоять войне, которую развязала Россия. Чернигов находится недалеко от Киева и продолжает приходить в себя от российской оккупации и нападений. Восстанавливает инфраструктуру и сталкивается с новыми ударами оккупантов Но жители и районная администрация шаг за шагом все продолжают восстанавливать. Перевозка пассажиров и школьников в военное время является очень ценным пожертвованием для обеспечения населения возможности передвижения", – уверяет вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.

В Rīgas satiksme изначально планировали продать не задействованные в работе автобусы на открытом аукционе. Однако, учитывая войну и нанесенный в результате военных действий ущерб Украине и ее народу, более оправданно оказалось передать автобусы для городских перевозок Чернигову.

Трехдверный низкопольный автобус Solaris Urbino 12 на маршруте №13 в Риге. Фото из открытых источников

Автобус Solaris Urbino12 с низким полом польского производителя Solaris Bus & Coach в 12-метровой версии в модельном ряду завода пользуется у перевозчиков Европы едва ли не самым большим спросом. В 2013 году Rīgas satiksme заключила контракт на закупку 175 автобусов Solaris Urbino. Десять пассажирских машин из того числа вошли в третью партию поставки техники для Украины