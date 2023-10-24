Теперь украинцы в Литве могут обменять водительские права по упрощенной процедуре.

Вчера вступило в силу соответствующее соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Литовской Республики.

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Итак, украинские водители могут получить литовское удостоверение без сдачи теоретических и практических экзаменов, сообщил Министр МВД Игорь Клименко.

Чтобы воспользоваться услугой, следует обратиться в филиалы государственного предприятия Regitra в Литве.

Аналогичная процедура уже доступна и гражданам Литвы, проживающим в Украине. Ее предоставляют в Сервисных Центрах МВД.

Соглашения о взаимном признании и обмене водительских удостоверений по упрощенной процедуре действуют еще с четырьмя странами – Италией, Турцией, Испанией и ОАЭ.