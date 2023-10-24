Відтепер українці у Литві можуть обміняти посвідчення водія за спрощеною процедурою.

Вчора набула чинності відповідна угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки.

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Отже, українські водії можуть отримати литовське посвідчення без складання теоретичних і практичних іспитів, повідомив Міністр МВС Ігор Клименко.

Щоб скористатись послугою, потрібно звернутися до філій державного підприємства Regitra у Литві.

Аналогічна процедура вже доступна і для громадян Литви, які проживають в Україні. Її надають у Сервісних Центрах МВС.

Угоди про взаємне визнання та обмін посвідчень водія за спрощеною процедурою діють ще з чотирма країнами – Італією, Туреччиною, Іспанією та ОАЕ.