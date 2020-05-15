В нього 1,4-літровий мотор і власна пивовар.

На одній з популярних електронних дошок оголошень Литви, з’явився дуже цікавий лот: прокачаний “Горбатий” з причепом.

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Продавець просить за модифікований ЗАЗ 965 зразка 1968 року більш, ніж солідну суму – 7999 євро. Однак українська малолітражка продається разом з причепом, виготовленим з частини кузову іншого ЗАЗ 965, у який вбудований барне місце для розливу пива (кег, охолоджувач і крани). Сам “тягач” також непростий.

Під червоним кузовом криється 1,4-літровий мотор на 75 кінських сил та ще й з автоматичною коробкою передач. Спираючись на те, що продавець називає машину zAzOpl 965, можна припустити, що агрегати для нього були запозичені від Opel.

Фото: тюнінгований ЗАЗ 965 продають у Литві / autobonus.lt

Продавець також вказує, що автомобіль має всі папери, необхідні для експлуатації на громадських дорогах, пройдений техогляд і навіть страховку. Продається разом з причепом, хоча й не ясно, чи входить в цю суму пиво і обладання для його розливу.

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