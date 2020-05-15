У него 1,4-литровый мотор и собственная пивной бар в прицепе.

На одной из популярных электронных досок объявлений Литвы появился очень интересный лот: прокачанный “горбатый” с прицепом.

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Продавец просит за модифицированный ЗАЗ 965 образца 1968 года более чем солидную сумму – 7999 евро. Однако украинская малолитражка продается вместе с прицепом, изготовленным из части кузова другого ЗАЗ 965, в который встроен мобильный пивбар (кэг, охладитель и краны). Сам “тягач” также непростой.

Под красным кузовом скрывается 1,4-литровый мотор на 75 лошадиных сил да еще и с автоматической коробкой передач. Опираясь на то, что продавец называет машину zAzOpl 965, можно предположить, что агрегаты для него были позаимствованы от Opel.

Фото: тюнингованный ЗАЗ 965 продают в Литве / autobonus.lt

Продавец также указывает, что автомобиль имеет все бумаги, необходимые для эксплуатации на общественных дорогах, пройден техосмотр и даже есть страховка. Продается вместе с прицепом, хотя и не ясно, входит ли в эту сумму пиво о оборудование по разливу.

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