Головний пасажирський перевізник Риги муніципальне підприємство Rīgas satiksme передає Чернігову 10 автобусів міського виконання Solaris Urbino 12.

Дозвіл на безоплатну передачу пасажирських машин дала Ризька дума. Рішення про це прийнято 18 жовтня. Як зазначає координатор проєкту Департаменту зовнішніх комунікацій Ризького муніципалітету Едіте Матусевіча, це вже буде третій за відліком “автобусний транш” в Україну.

Рига вже передала на підтримку України 21 автобус, знятий з балансу Rīgas satiksme. Усі вони надійшли столиці України Києву разом із пожертвами жителів. Враховуючи нове постачання, загальна кількість подарованих автобусів досягне 31 одиниці.

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Перші 11 пасажирських машин разом із 50 тонами гуманітарної допомоги рижан відправлено до Києва наприкінці квітня 2022 року. У січні нинішнього року Рига відправила туди ж ще 10 автобусів і 50 тон пожертвувань жителів столиці.

Ось так у попередньому транші автобуси Mercedes-Benz компанії Rīgas Satiksme завантажувалися перед виїздом в Україну. Фото: мерія Риги

Нинішній транш з 10 автобусів вирішено передати Чернігову. Колону автобусів уже сформовано, попередньо проведено сервісне обслуговування усіх машин. Однак у дорогу автобусі вийдуть тільки після того, як завершиться їх завантаження потрібними вантажем – товарами побутової, гігієнічної групи, шкільною канцелярією і технічними засобами, а також продуктами.

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"Допомагати Україні – це наша ініціатива і наш обов’язок. Ми таким чином зміцнюємо здатність України протистояти війні, яку розв’язала Росія. Чернігів знаходиться недалеко від Києва і продовжує оговтуватися від російської окупації та нападів. Відновлює інфраструктуру та стикається з новими ударами окупантів. Але мешканці та районна адміністрація крок за кроком все продовжують відновлювати. Перевезення пасажирів і школярів у воєнний час є дуже цінною пожертвою для забезпечення населення можливості пересування", – запевняє віце-мер Риги Едвардс Ратнієкс.

В Rīgas satiksme спочатку планували продати не задіяні у роботі автобуси на відкритому аукціоні. Проте, враховуючи війну та завдані внаслідок військових дій збитки Україні та її народу, більш виправдано виявилося передати автобуси для міських перевезень Чернігову.

Тридверний низькопідлоговий автобус Solaris Urbino 12 на маршруті №13 у Ризі. Фото з відкритих джерел

Автобус Solaris Urbino12 з низькою підлогою польського виробника Solaris Bus & Coach у 12-метровій версії у модельному ряду заводу користується у перевізників Європи чи не найбільшим попитом у. В 2013 році Rīgas satiksme уклала контракт на закупівлю 175 автобусів Solaris Urbino. Десять пасажирських машин з того числа увійшли в третю партії поставки техніки для України