В Харьков из немецкого Нюрнберга прибыло девять низкопольных автобусов MAN городского исполнения. И это только начало.

Так город-побратим решил помочь харьковчанам с многоместным общественным транспортом. По словам директора КП «Салтовское трамвайное депо» Владислава Приймака, на которого ссылается прессслужба мэрии, такая поддержка крайне важна и своевременна.

Службы коммунального предприятия проводят соответствующий техосмотр транспорта после перегона и его подготовку к госрегистрации и работе на линии. Зарегистрированные автобусы будут обслуживать наиболее загруженные муниципальные маршруты, что значительно улучшит как график движения в утренние и вечерние часы пик, так и комфорт пассажиров.

В общей сложности до конца сентября Нюрнберг намерен передать Харькову 40 автобусов.

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Очевидно, в этой партии речь идет о 18-метровых сочлененных автобусах MAN A23 Lion's City с мощной системой кондиционирования воздуха в салоне. Эти городские великаны двигает 310-сильный дизельный двигатель, работающий в паре с автоматической КПП. В зависимости от версии 3-дверного салона автобус может иметь от 47 до 53 посадочных мест и большие накопительные зоны для стоящих пассажиров.

Пополнение также ожидается в депо местного метрополитена. Как сообщил в своем телеграмм-канале городской голова Игорь Терехов, столица Польши Варшава готовится передать Харькову два подвижных состава метро.

Одна из остановок на отдых во время перегона автобусов харьковскими водителями по маршруту Нюрнберг – Харьков. Фото: мэрия Харькова