До Харкова із німецького Нюрнберга прибуло дев'ять низькопідлогових автобусів MAN міського виконання. І це тільки початок.

Так місто-побратим вирішило допомогти харків’янам з багатомісним громадським транспортом. За словами директора КП «Салтівське трамвайне депо» Владислава Приймака, на якого посилається пресслужба мерії, така підтримка є вкрай важливою та своєчасною.

Служби комунального підприємства проводять відповідний техогляду транспорту після перегону та його підготовку до роботи на лінії. Зареєстровані автобуси поетапно виходять працювати на найбільш завантажених муніципальних маршрутах, що значно покращить як графік руху в ранкові та вечірні години пік, так і комфорт пасажирів.

Загалом до кінця вересня Нюрнберг має намір передати Харкову 40 автобусів.

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Вочевидь, у цій партії мова йде про 18-метрові зчленовані автобуси MAN A23 Lion's City з потужною системи кондиціювання повітря у салоні. Ці міські велетні рухає 310-сильний дизельний двигун, що працює у парі з автоматичною КПП. В залежності від версії 3-дверного салону автобус може мати від 47 до 53 посадкових місць та великі накопичувальні зони для стоячих пасажирів.

Поповнення також очікується в депо місцевого метрополітену. Як повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов, столиця Польщі Варшава готується передати Харкову два рухомих склади метро.

Одна із зупинок на перепочинок під час перегону автобусів харківськими водіями по маршруту Нюрнберг – Харків. Фото: мерія Харкова