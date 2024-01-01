Польський автобан до Гданська знову став платним

Прикрість в першу чергу настала для власників мотоциклів та легкових автомобілів: автобан AmberOne A1 між Торунем та Гданськом з 0:00 1 січня 2025 року знову платний. Про це нагадав сайт shoppingpl.com.

Тариф ніби й незначний, але відчуватиметься. На щастя, розмір зборів за проїзд транспортних засобів категорії 1 (легкові автомобілі без причепа) та 1А (мотоцикли) на автомагістралі AmberOne A1 залишається такими ж, як і до запровадження пільги у 2023 році.

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Водії легкових авто та мотоциклісти платитимуть 0,16 злотих за 1 км або 29,90 злотих за весь платний відрізок дороги (це приблизно 320 грн).

Згаданий ресурс нагадав, що при ручній оплаті (карткою або готівкою) необхідно отримати квиток біля в'їзної брамки і на його підставі оплати проїзд при виїзді з автомагістралі.

З користувачів системи AmberGO плата стягуватиметься автоматично, тобто їм не потрібно нічого додатково робити. Адже зареєстровані в системі AmberGO користуються пунктами збору без будь-яких змін, тобто їм не потрібно брати квиток при в’їзді на автомагістраль або зупинятися біля пунктів збору плати при виїзді з автомагістралі. Плата стягуватиметься автоматично.

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Про тарифи й розмір оплати можна подивитися у підготовленій редакцією Авто24 інфографіці, основою якій стали базові таблиці AmberOne Autostrada A1.

Безпосередньо на сайті AmberOne Autostrada A1 з’явилося кілька важливих рекомендацій водіям щодо правильного й безпечного користування системою оплати проїзду. Це в першу чергу пов’язано з кліматичними сезонними змінами на дорозі.

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Зокрема, правильна робота системи AmberGO залежить від читабельності номерних знаків. Під час сильного снігопаду та сльоти на дорозі номерні знаки забруднюються і стають нерозбірливими для зчитування. Для вірної ідентифікації транспортного засобу рекомендується зупинитися біля МОПу та почистити знаки.

На 152-кілометровій ділянці автомагістралі A1 Гданськ - Торунь розташовано сім зон обслуговування пасажирів - miejsc obsługi podróżnych (MOP), окремо для кожного напрямку руху. Вони виконують рекреаційну функцію, а послуги, що пропонуються, служать для підвищення комфорту водіїв і пасажирів.

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Якщо шлагбаум не відкривається автоматично, візьміть квиток. На виході скористайтеся воротами з інкасатором і повідомте, що ви в AmberGO.

Нагадаємо, автомагістраль А1, яка веде до моря, стала частково безплатною у липні 2023 року. Запроваджена напередодні виборів пільга мала діяти лише до кінця року. Проте нова влада продовжила її до кінця 2024 року.