Як зміняться ПДР Польщі у 2025 році: стосується місцевих та іноземних водіїв

Міністерство інфраструктури представило проєкт закону, який включає низку змін. У тому, що їх буде прийнято, сумніву ніхто не висловлює – запланованому бути. Щоправда, розробники запевняють, що очікуються як добрі, так і погані новини для водіїв.

Прикрість очікує тих, хто порушує правила дорожнього руху. У більшості випадків санкційні наслідки передбачено серйозні, повідомляє vitrina.pl.

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Покарання будуть не тільки суворими, але й довгостроковими. А ось тим, хто ПДР дотримується, їздить за правилами, нові доповнення настрій не зіпсують.

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Втратити права за перевищення швидкості стане простіше

Найболючішою запланованою на 2025 рік зміною стане покарання за перевищення швидкості. У разі перевищення швидкості на 50 км/год і більше водій автоматично втратить водійське посвідчення на певний період.

Заплановані зміни у цій площині:

права водія будуть вилучатися за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год не лише в населених пунктах, а й за їх межами на односмугових дорогах з двостороннім рухом;

перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год на автомагістралях та швидкісних дорогах – як і зараз – каратиметься лише штрафом та штрафними балами.

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Крім того, водії, які попри тимчасове електронне вилучення прав продовжать керувати транспортними засобами, ризикують повністю втратити права.

Позбутися штрафних балів буде складніше

Щоб зменшити кількість штрафних балів, нині кожен водій має право раз на шість місяців пройти курс безпеки дорожнього руху. Ця можливість не зникне, але буде значно обмежена.

"Проєктовані зміни передбачають, що неможливо буде зменшити кількість штрафних балів за найсерйозніші порушення, які становлять найбільшу загрозу безпеці дорожнього руху", – заявляють розробники доповнень до ПДР з Міністерства інфраструктури.

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Іноземці швидше отримають права

Іноземці, які хотіли б працювати водіями у Польщі, отримали карт-бланш. Найбільше таких в таксомоторних послугах.

Нині громадяни інших країн повинні чекати 185 днів з моменту прибуття до країни для подання заяви. Після змін подати заяву можна буде раніше, а вимогу резидентства потрібно буде виконати на момент отримання прав.

Польща підвищує мобільність молоді

Запровадження можливості отримання прав водія категорії "B" з 17 років уже стане реальністю. Але для цього потрібна згода батьків. Обмежень буде більше, і найважливіше з них – спочатку молодий водій зможе керувати автомобілем тільки в супроводі дорослого. Це обмеження діятиме протягом півроку або до досягнення повноліття.

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Запроваджуються конкретні вимоги до супроводжуючого:

супроводжуючий водій має бути тверезим і не перебувати під впливом наркотиків;

підвозити нетверезих дорослих після вечірки буде заборонено;

мінімальний вік супроводжуючого – 24 роки;

супроводжуючий повинен мати права водія категорії "B" не менше 5 років і за останні 5 років не повинен був отримувати заборону на керування транспортними засобами.

Тут є одне уточнення: якщо за кермом автомобіля знаходиться 17-річний водій, то перевірка тверезості стосуватиметься також пасажирів.

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І плюс дворічний випробувальний термін

Водії, які нещодавно отримали права (незалежно від віку), матимуть обмеження. Законопроєкт передбачає введення випробувального терміну, який триватиме 2 роки.

Вимоги до новоспечених водіїв:

на автомагістралях та швидкісних дорогах зможе їхати зі швидкістю не більше 100 км/год;

за межами населених пунктів, на дорогах, що не є автомагістралями та швидкісними дорогами, максимальна швидкість становитиме 80 км/год;

у населених пунктах максимальна швидкість для водіїв-новачків складатиме 50 км/год;

водіям у випробувальний термін буде заборонено перевозити пасажирів таксі або здійснювати перевезення на замовлення;

допустимий рівень алкоголю в організмі дорівнюватиме нулю.

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Трактори зможуть їхати трохи швидше

Проєкт закону передбачає підвищення допустимої швидкості для сільськогосподарських тракторів. Щоправда, в проєкті не вказується цей показник.

Екзаменаторами зможуть бути підприємці

У Польщі дійшли до висновку, що заборона на ведення підприємницької діяльності для екзаменаторів є надмірною.

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Коли нові правила набудуть чинності

Нові правила мають набути чинності у 2025 році, але не з січня. До кінця березня 2025 року проект буде доопрацьовано, обговорено та прийнято урядом, а потім передано до Сейму.