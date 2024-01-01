Польський завод двигунів вивезли за океан

Польськими моторами комплектувалися моделі таких брендів, як Fiat, Jeep, Suzuki та інших. Тепер завод згорнув роботу остаточно. Процес ліквідації підприємства тривав 10 місяців. Про це повідомляють kresy.pl та ряд інших польських ресурсів.

Парк обладнання демонтовано та відправлено до Бразилії, де Stellantis на своєму заводі продовжить роботу в Бетімі. Таке переміщення дозволить компанії збільшити потужності виробництва силових агрегатів у Південній Америці.

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Бразильський завод є другим за величиною виробником автомобілів у Південній Америці, його виробнича потужність становить приблизно 850 000 автомобілів на рік. Це – одне з найбільших підприємств Stellantis Group.

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Тим часом у Бєльсько-Бялі, що в якихось 400 кілометрах від Львова по автодорозі, понад 800 працівників втратили роботу. Залишилися порожні цехи. Stellantis був зацікавлений у швидкому продажу приміщень та відведеної землі, однак на цей об’єкт було не багато охочих.

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Спочатку у придбанні нерухомості зацікавилася Польська група озброєнь. Однак вона згодом відмовилася від угоди. Новим власником виробничих цехів зрештою став девелопер DL Invest Group з Катовіце.

Повідомляється, що компанія з нерухомості за колишній завод з виробництва двигунів заплатила 25 мільйонів євро. Ця сума навіть перевищує вихідну допомогу персоналу, що продавцеві тільки на руку.

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DL Invest Group вважається серйозним інвестором. Компанія працює у сфері комерційної нерухомості, має логістичні центри в багатьох містах Польщі та об’єкти в Сілезії. Експерти припускають, що на викупленій території в Бельсько-Бялі невдовзі може з’явитися ще один логістичний центр.